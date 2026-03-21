Ile Maurice: Industrie et PME - Croissance de 1 % au lieu de 2 %

21 Mars 2026
L'Express (Port Louis)

Sur le plan économique, les performances du secteur industriel restent en deçà des attentes. Alors qu'une croissance de 10 % des exportations domestiques était ciblée pour 2023-24, une baisse de 3,8 % a été enregistrée. Pour 2024-25, l'objectif de plus de 2 % n'a abouti qu'à une croissance de 1 %. L'audit pointe un manque de méthodologie claire et de suivi dans la planification sectorielle.

Les dispositifs d'aide aux entreprises apparaissent également peu efficaces. Dans le cadre de l'Energy Efficiency Audit Scheme, seules Rs 574 000 ont été déboursées pour six entreprises sur un total de 435, soit à peine 1,4 % du tissu industriel. De plus, le projet Manufacturing 4.0 n'a généré aucune dépense durant l'exercice 2024-2025, avec seules 20 entreprises accompagnées, tandis que des paiements de Rs 4,7 millions n'ont été effectués que l'année suivante.

Du côté des coopératives, les défaillances sont également notables. Sur 1 247 sociétés, 671 n'ont pas soumis leurs états financiers ; 385 les ont soumis en retard et 99 n'ont pas pu être auditées. L'audit souligne aussi des cas de mauvaise gestion des subventions, avec des bénéficiaires ne respectant pas les conditions tout en recevant des aides supplémentaires, dont une subvention de Rs 400 000.

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