Ile Maurice: Éducation - Rs 17,4 milliards investies, mais performances en recul

Sur les cinq dernières années, environ Rs 17,4 milliards ont été investies dans l'éducation pré-primaire, primaire et secondaire. Malgré cet engagement financier considérable, les performances scolaires restent en deçà des attentes, avec des failles structurelles persistantes dans le système.

L'un des constats les plus marquants concerne la progression des élèves. Sur une cohorte de 16 967 élèves inscrits en Grade 1 en 2012, seuls 5 857 élèves, soit 34,5 %, ont complété le cycle secondaire jusqu'au HSC. Cela signifie que 65,5 % des élèves n'atteignent pas la fin du cycle secondaire, révélant un problème majeur de rétention et d'accompagnement des élèves.

Les performances académiques sont également en retrait par rapport aux standards internationaux. Les taux de réussite aux examens du SC et HSC restent inférieurs aux moyennes mondiales, avec des écarts allant jusqu'à 9,5 points pour le SC et 8,6 points pour le HSC. Ces résultats traduisent des insuffisances dans la qualité de l'enseignement et des dispositifs de soutien aux élèves.

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Par ailleurs, les indicateurs de performance ne sont pas atteints. Le taux de réussite au National Certificate of Education est resté en dessous de l'objectif de 75 %, avec un résultat de 69,6 % en 2024. L'audit souligne que ces cibles ont souvent été fixées sans tenir compte des tendances réelles, compromettant leur pertinence.

Des failles de gestion sont également relevées. Plusieurs organismes sous la tutelle du ministère n'ont pas soumis leurs états financiers pour audit, certains accusant jusqu'à trois années de retard, ce qui limite la transparence et le contrôle des fonds publics. Enfin, certains investissements technologiques apparaissent peu efficaces. Le système e-Register, destiné à suivre l'absentéisme scolaire, a coûté Rs 238 822 en 2024-2025, malgré une utilisation limitée.

Au-delà des chiffres, l'audit met en lumière des problèmes structurels : absentéisme élevé, manque de motivation des élèves, faible implication parentale et insuffisance des programmes de soutien. Ces facteurs contribuent à une performance globale en dessous des attentes, malgré des ressources importantes mobilisées. Le rapport souligne ainsi la nécessité d'une réforme en profondeur du système éducatif afin d'améliorer la qualité de l'enseignement, renforcer le suivi des élèves et optimiser l'utilisation des fonds publics.