Sénégal: Korité - Le chef de l'État appelle les Sénégalais à préserver l'unité nationale

21 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

Dans un message axé sur la consolidation du vivre-ensemble, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a exhorté samedi les Sénégalais à préserver l'esprit d'unité et de responsabilité né durant le mois de Ramadan.

S'exprimant à la Grande mosquée de Dakar, au terme de la prière de l'Aïd el-Fitr (Korité), le chef de l'État a insisté sur la nécessité de capitaliser sur les valeurs de solidarité et de cohésion démontrées ces dernières semaines.

« Ensemble dans l'unité et dans le sens des responsabilités, nous continuerons à faire avancer notre pays avec confiance et détermination », a-t-il déclaré, appelant à prolonger cet élan au-delà du cadre spirituel du Ramadan.

Selon lui, ce mois de jeûne a encore une fois révélé la capacité des Sénégalais à faire bloc autour de l'essentiel, à travers des élans de générosité, de compassion et d'entraide envers les plus vulnérables.

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Le président de la République a, par ailleurs, rendu hommage aux guides religieux et aux autorités coutumières, notamment à l'imam ratib de la grande mosquée, Alioune Moussa Samb, pour leur contribution à la préservation des valeurs sociales et à la consolidation de la cohésion nationale.

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