Sénégal: Ziguinchor - L'imam Chérif Ismaël Aïdara invite les fidèles à « parler avec responsabilité »

La Korité, marquant la fin du Ramadan, a rassemblé ce samedi 21 mars de nombreux fidèles à la Grande Mosquée de Ziguinchor. Dans un sermon empreint de recommandations, l'imam ratib, Chérif Ismaël Aïdara, a rappelé que la parole publique doit être guidée par la responsabilité.

Ziguinchor - Dès l'aube, l'avenue principale menant à la Grande Mosquée de Ziguinchor s'est animée d'un flot continu de fidèles. Drapés dans des boubous aux couleurs éclatantes, hommes et enfants ont convergé vers ce lieu de culte du quartier Santhiaba. Dans une atmosphère mêlant recueillement et retrouvailles, les nattes ont été soigneusement alignées, tandis que les derniers préparatifs se poursuivaient dans l'enceinte encore en réhabilitation.

À 9 h 33, le silence s'est imposé. Les rangs se sont formés et les regards se sont tournés vers l'imam ratib, Chérif Ismaël Aïdara, qui a dirigé la prière des deux rakaas de la Korité. Même les plus jeunes ont reproduit avec application les gestes de leurs parents, illustrant une transmission vivante de la foi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans son sermon, le guide religieux a centré son message sur la responsabilité individuelle et collective, notamment dans l'usage de la parole publique. « Parents, dirigeants ou simples citoyens, chacun doit adopter un comportement responsable afin de bâtir une société exemplaire et préparer une jeunesse consciente de ses devoirs », a-t-il exhorté.

L'imam Aïdara a également mis en garde contre les dérives verbales et les jugements hâtifs. « La parole doit être maîtrisée pour ne pas blesser autrui. Parfois, le silence vaut mieux que des propos mal fondés, car nous avons tendance à beaucoup parler sans toujours comprendre ce que nous évoquons », a-t-il déploré devant une assemblée attentive.

Insistant sur le rôle fondamental de la famille, il a rappelé l'importance de l'éducation dans la construction de la nation. « Nos enfants sont appelés à prendre notre relève. Leur formation morale et spirituelle demeure notre première responsabilité », a-t-il souligné, appelant par ailleurs les fidèles à maintenir la prière au coeur de leur existence.

« La prière accompagne l'homme du début à la fin de son parcours sur terre et constitue un pilier de la stabilité du pays », a prêché l'imam ratib.

Dans une ville confrontée à de nombreux défis sociaux, l'imam de la Grande Mosquée de Ziguinchor a ainsi mis à profit la fête de la Korité pour lancer un appel à la responsabilité et à l'unité nationale.