Sénégal: Aïd el-Fitr à Touba - Un message de foi et de solidarité

L'Aïd el-Fitr a été célébré à Touba ce samedi. À la Grande Mosquée, la prière a été dirigée par Serigne Fallou Mbacké, qui a appelé les fidèles à rester attachés à leur foi tout au long de leur vie. Un message délivré au nom du khalife général des mourides, absent lors de la prière.

La Grande Mosquée de Touba a fait le plein à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Les fidèles y ont accompli la prière des deux rakaas sous la direction de Serigne Fallou Mbacké, fils de Serigne Abdou Khadre Mbacké. Bien que le khalife général des mourides n'ait pas pris part à la prière, son message de foi et de persévérance a été relayé par l'imam, petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba.

Serigne Fallou Mbacké a ainsi transmis les félicitations du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, saluant le comportement exemplaire des fidèles durant le mois de Ramadan. Selon lui, ce mois béni a été intensément vécu à Touba, marqué par une forte affluence dans les lieux de culte, la multiplication des prières surérogatoires, des conférences religieuses ainsi que la récitation des panégyriques du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.

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L'accent a également été mis sur la solidarité entre musulmans, illustrée par la distribution de repas de rupture du jeûne, a souligné l'imam. Il a invité les fidèles à poursuivre dans cette dynamique, rappelant que « le Ramadan est une épreuve de droiture pour le musulman ». Un appel à maintenir les bonnes habitudes au-delà de ce mois sacré.

L'imam Serigne Fallou Mbacké a insisté sur l'importance de préserver la sainteté après le Ramadan. Selon lui, le musulman doit se garder des péchés et s'engager pleinement au service de son Créateur. « Refusons d'être des musulmans circonstanciels », a-t-il exhorté. Il a par ailleurs recommandé à ceux qui n'ont pas jeûné certains jours de les rattraper dans les meilleurs délais.

Abordant les pratiques recommandées après le Ramadan, il a évoqué le jeûne de six jours durant le mois de Shawwal, conformément à la tradition prophétique. Citant un hadith, il a rappelé : « Celui qui jeûne six jours du mois de Shawwal après le Ramadan est comme s'il avait jeûné toute sa vie. » Une opportunité, selon lui, d'obtenir des récompenses supplémentaires.