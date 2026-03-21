Congo-Kinshasa: L'Hôpital général de référence de Nyunzu équipé en kits essentiels grâce au projet KOICA

L'Hôpital général de référence de Nyunzu, dans la province du Tanganyika, a bénéficié, jeudi 19 mars, de trois bornes-fontaines, de nouvelles installations sanitaires ainsi que d'un incinérateur, grâce au projet soutenu par l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA). Les travaux de construction de ces infrastructures ont été réalisés par l'UNICEF.

Le Médecin-Directeur de l'hôpital, le Dr Paulin Munganga, a salué cette intervention des partenaires du Gouvernement, indiquant que ce projet a permis d'assurer l'approvisionnement en eau potable dans tous les services de l'établissement.

« Nous avions un sérieux problème d'eau, mais pour le moment, elle arrive dans tous les compartiments de l'hôpital. Les ingénieurs ont connecté l'eau au bloc opératoire, à la maternité, dans tous les locaux et au One Stop Center. Il y a une avancée significative, mais les besoins restent énormes, notamment la pénurie d'électricité », a expliqué le Dr Paulin Munganga.

Il a également déploré le squat des terrains de l'hôpital par certains riverains, en raison de l'absence d'un mur de clôture. Selon lui, ce manque de sécurité favorise même la fuite de certains patients après avoir reçu des soins.

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Appui en kits de néonatalogie

Dr Munganga a par ailleurs indiqué que l'hôpital a reçu de l'UNICEF plusieurs équipements destinés aux femmes enceintes et aux nouveau-nés, notamment des couveuses, des chaises roulantes, des lits d'accouchement et des armoires.

Appel à la cohésion sociale

En séjour à Nyunzu avec les délégations de l'UNICEF et de la KOICA, le ministre provincial de la Santé du Tanganyika, Benoît Malumbi, a exhorté les communautés Twa et bantoue à vivre en harmonie. Il a insisté sur le rôle des professionnels de santé dans la sensibilisation à la paix.

« Outre votre travail de médecins, vous êtes des sensibilisateurs des communautés. Après avoir bénéficié de la formation, vous devez mobiliser autour du vivre-ensemble. Vous êtes des relais entre la base et le gouvernement provincial pour connaître les préoccupations de la population et encourager des comportements favorables à la paix », a-t-il déclaré.

Le ministre a également recommandé au personnel de santé de préserver les infrastructures et équipements offerts par les bailleurs de fonds et autres partenaires.

« Cette oeuvre grandiose de l'UNICEF et de la KOICA doit servir génération après génération. N'oubliez pas que vous êtes nos relais pour assurer la quiétude dans les communautés. Merci d'assumer pleinement votre rôle au sein des cellules d'animation communautaire », a conclu Benoît Malumbi.