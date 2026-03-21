Congo-Kinshasa: Fin du Ramadan - Le sénateur Salomon Idi Kalonda appelle les musulmans à la paix

En marge de la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan, le vendredi 20 mars, le sénateur Salomon Idi Kalonda a appelé la communauté musulmane de la RDC et du monde à cultiver la paix.

Sur son compte X, il a encouragé les Congolais d'autres confessions religieuses à accompagner les fidèles musulmans en cette période de fête, rappelant l'importance de l'unité nationale.

« Mes voeux s'adressent à tous les Congolais. Puisons dans cet esprit la force de l'unité, de la solidarité et du dialogue pour notre Nation », a déclaré Salomon Idi Kalonda.

Le sénateur a également exprimé sa compassion envers les Congolais qui souffrent dans leur propre pays, notamment les victimes de la guerre femmes, enfants et personnes déplacées durement éprouvées par les violences.

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Marchés bondés à Kindu

Dans la province du Maniema, considérée comme un bastion de l'islam en RDC, plusieurs sites ont été aménagés pour accueillir les fidèles lors de la prière marquant la fin du mois de Ramadan.

Bien avant cette célébration, les marchés de Kindu ont été pris d'assaut par des acheteurs venus se procurer nourriture et vêtements pour la fête. Affluence, bousculade et étals saturés ont caractérisé la journée, une scène habituelle en période d'Aïd el-Fitr.

Les fidèles musulmans se sont pressés pour acheter des vivres, des chaussures et des vêtements.

« Nous sommes venus nous procurer des soutanes pour les enfants et pour nous-mêmes, parce que nous nous préparons à la prière de ce vendredi saint. Nous disons Aïd Mubarak : c'est la fête autorisée, la fête de l'Aïd el-Fitr. Nous sommes très contents d'avoir jeûné pendant 30 jours et d'être arrivés à terme », a témoigné un fidèle de Kindu.

L'Aïd el-Fitr constitue traditionnellement une période de bonnes affaires pour les commerçants de Kindu, qui voient leurs chiffres grimper grâce à l'affluence exceptionnelle.