Congo-Kinshasa: A Bruxelles, Guy Kabombo et Théo Francken échangent sur la modernisation des FARDC

Le vice-Premier ministre, ministre de la Défense nationale multiplie des initiatives pour redynamiser les Forces armées de la RDC. Guy Kabombo Muadiamvita en visite à Bruxelles, depuis mercredi 18 mars, a renforcé la collaboration avec l'École royale militaire de Belgique, véritable creuset de formation des élites militaires européennes.

Le ministre congolais a échangé avec son homologue belge, Théo Francken sur la modernisation des Forces armées de la RDC face à l'évolution des défis sécuritaires actuels.

A travers leur échange en présence de leurs délégations respectives, les ministres congolais et belge de la Défense ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération militaire et de consolider un partenariat stratégique durable dans le domaine de la défense entre Kinshasa et Bruxelles.

La rencontre entre ces deux hommes d'Etat s'inscrivait dans la continuité d'une coopération militaire historique entre la RDC et le Royaume de Belgique, fondée sur des liens anciens et une volonté commune de bâtir un partenariat de défense modernisé et structuré.

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Au cours de leurs échanges, les deux autorités ont abordé plusieurs thématiques de coopération, notamment la tenue prochaine de la Commission militaire mixte (COMIX 2026) à Kinshasa du 23 au 26 mars courant.

Guy Kabombo Muadimvita et Théo Francken ont également évoqué la question de l'appui de l'École royale militaire de Belgique à l'Académie militaire de Kananga dans le domaine de la médecine militaire, ainsi que la participation de la délégation congolaise au Salon européen de la défense BEDEX 2026.

A l'issue de la rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre une coopération pragmatique, équilibrée et orientée vers des résultats concrets, au service du renforcement des capacités opérationnelles et de la stabilité régionale.

En Belgique, Guy Kabombo Muadiamvita conduit une forte délégation composée du Chef d'état-major adjoint chargé d'administration et logistique le lieutenant général Kabamba wa Kasanda François ainsi que d'autres officiers militaires.