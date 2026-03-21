Sénégal: Diourbel - La SONAGED déploie un important dispositif de nettoiement pour la Korité

La délégation départementale de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (SONAGED) a mis en place un important dispositif de nettoiement dans la commune de Diourbel (centre), afin d'assurer un meilleur cadre de vie en perspective de la célébration de la Korité.

Dans le cadre de cette opération spéciale, cinquante agents ont été mobilisés à travers la commune pour renforcer les activités de collecte et de nettoiement, a déclaré à l'APS le délégué départemental de la SONAGED, Cheikh Moustapha Gaye.

Selon lui, ce dispositif comprend également trois véhicules de collecte destinés à faciliter l'évacuation des déchets ménagers, notamment dans les zones à forte production.

M. Gaye a par ailleurs indiqué que six caisses polybenne ont été installées dans les points stratégiques les plus exposés, avec la présence de six surveillants chargés d'assurer leur bon usage.

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Quinze agents sont spécifiquement affectés aux opérations de collecte, tandis que le reste du personnel sera déployé au marché Ndoumbé Diop pour des opérations intensives de nettoyage, a indiqué M. Gaye.

Ce dispositif vise à garantir un cadre de vie sain aux populations durant cette période de forte affluence liée à la fête de la Korité, a-t-il expliqué.