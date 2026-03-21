Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Les jumeaux Mouassiposso Mackonguy félicitent Denis Sassou N'Guesso pour sa victoire

21 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Marie Alfred Ngoma

Après un soutien sans faille au président-candidat Denis Sassou N'Guesso, les jumeaux Mouassiposso Mackonguy ont assisté, au siège de campagne du Parti congolais du travail, à Brazzaville, à l'annonce des résultats de l'élection présidentielle au Congo. Ils adressent leurs félicitations au président réélu.

Actifs durant la campagne électorale présidentielle, les jumeaux Mouassiposso Mackonguy ont mobilisé en permanence en commençant dans leur quartier, au Plateau de 15 ans, dans le voisinage de l'ancienne résidence du Premier ministre, Alphonse Souchlaty-Poaty.

Ils se réjouissent du fait de voir à nouveau entrepris les efforts visant à consolider la gouvernance démocratique, la stabilité, la paix et l'acceptation majoritaire par les Congolais de la mise en place du projet dédié à l'accélération de la marche vers le développement durable.

Les jumeaux Mouassiposso Mackonguy saluent l'homme politique qui, dans sa constance, contribuera aux efforts de paix et de sécurité, et, avec une volonté soutenue, continuera à oeuvrer pour le bien-être de la population congolaise dans un Congo pacifique et prospère.

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