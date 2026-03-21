Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Auguste Iloki félicite les observateurs de la Cour constitutionnelle

Le président de la Cour constitutionnelle, Auguste Iloki, a félicité le 20 mars à Brazzaville les coordonnateurs et les délégués que l'institution a déployés sur toute l'étendue du territoire national pour observer le déroulement de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars derniers.

La séance de travail qui s'est déroulée au siège de la Cour constitutionnelle a permis aux participants d'échanger sur les obstacles rencontrés et les succès obtenus pour déboucher sur la perfection du processus électoral. Le but ayant été de s'assurer que l'élection du président de la République s'est déroulée conformément à la Constitution et aux lois en vigueur.

« Au cours de ces échanges avec vous, nous voulons effectivement vous écouter sur les succès que la Cour constitutionnelle a engrangés pendant le séjour que vous avez effectué dans les localités où vous avez effectué vos missions...Je voudrais naturellement vous remercier, vous féliciter pour tout ce que vous avez entrepris, pour la réussite de la mission que la Cour constitutionnelle vous a confiée », a encouragé Auguste Iloki dans son introductif.

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En effet, dans la perspective de l'élection présidentielle, la Cour constitutionnelle a organisé les 5 et 6 mars derniers un forum sur la régularité du scrutin afin de permettre à ses observateurs d'être bien outillés. Au cours de cette rencontre de deux jours, Auguste Iloki les avait prévenus que l'exécution de leur mission d'observateur les exposait aux contraintes de toutes sortes. Il invitait, par ailleurs, les coordonnateurs et leurs délégués à surmonter ces obstacles afin de renforcer leurs capacités d'observateurs électoraux.

Ainsi, les thématiques examinées avaient révélé des enjeux inhérents à la régularité de l'élection présidentielle. A cette occasion, les coordonnateurs avaient mission d'encadrer les délégués qui, à leur tour, avaient pris l'engagement de s'approprier les enseignements reçus qu'ils devaient mettre en pratique au cours de l'exécution de leur mission de suivi du déroulement de l'élection du président de la République. Il s'agissait, entre autres, de recueillir dans les centres et bureaux de vote des informations qui reflètent la transparence et la crédibilité de l'élection ou, à l'inverse, celles liées aux irrégularités susceptibles de compromettre la bonne tenue du scrutin.

« Vous êtes allés en mission, je constate votre retour. Aujourd'hui, au cours de cette séance de travail, nous avons à échanger sur les différents obstacles que vous aviez rencontrés dans l'exécution de la mission d'observation du scrutin des 12 et 15 mars. Nous avons indiqué lors de notre forum que nous pourrions obtenir du succès dans l'exécution de la mission », a rappelé Auguste Iloki.