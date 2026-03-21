Congo-Brazzaville: Election présidentielle - Les résultats provisoires transmis à la Cour constitutionnelle

Le président du Comité technique de la Commission nationale électorale indépendante (CNEI), Gaston Ololo, a transmis le 20 mars au secrétaire général adjoint de la Cour constitutionnelle, Emmanuel Poupet, les résultats provisoires de l'élection présidentielle des 12 et 15 mars derniers, pour validation.

S'exprimant au nom du président de la CNEI, Henri Bouka, le président du Comité technique de l'institution chargée d'organiser les élections s'est appuyé sur les dispositions des articles 100, 101 et 102 nouveaux de la loi électorale.

« Je voudrais, au nom de M. Henri Bouka, président de la CNEI, vous transmettre les résultats de l'élection du président de la République, scrutin des 12 et 15 mars 2026. Donc nous avons tous les résultats des 125 circonscriptions administratives. Du point de vue de l'élection, nous avons eu ces circonscriptions, mais chaque circonscription administrative a organisé son élection et vous savez que dans chaque district, chaque commune, chaque arrondissement, il y a des commissions locales d'organisation des élections. C'est le fruit de ce travail que nous sommes venus pour remettre », c'est en ces termes que Gaston Ololo a transmis ces résultats.

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Réceptionnant les résultats, le secrétaire général adjoint de la Cour constitutionnelle a rassuré la CNEI qu'il les transmettra fidèlement au président de l'institution.

« Vous avez eu raison de rappeler les dispositions des articles 100 et 101 nouveaux. Ces articles stipulent que lorsque les résultats provisoires sont proclamés, il faut immédiatement les transmettre à la Cour constitutionnelle. Nous y sommes, je vais les transmettre à qui de droit, c'est-à-dire au président de la Cour constitutionnelle qui les attendait depuis la proclamation. Je ne suis qu'un émissaire, rassurez-vous que ces résultats vont être transmis officiellement au président de la Cour constitutionnelle, M. Auguste Iloki », a souligné Emmanuel Poupet.

Notons que les résultats provisoires de l'élection présidentielle publiés le 17 mars par le ministre de l'Intérieur et d la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, donnent le candidat de la Majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, largement vainqueur. Le président sortant a obtenu 2 507 038 voix sur les 2 644 013 votants, soit 94, 82%.

Il devance largement ses six concurrents, notamment Mabio Mavoungou Zinga : 39 186 voix, soit 1,48% ; Uphrem Dave Mafoula : 27 250 voix, soit 1,03%c ; Melaine Destin Gavet Elengo: 23 077 voix, soit 0,87% ; Joseph Kignoumbi Kia Mboungou : 22 742 voix, soit 0,86% ; Vivien Romain Manangou : 16 008 voix, soit 0,61%; et Anguios Nganguia Engambe: 8 700 voix, 0, 33%.

Après la transmission de ces résultats, les yeux des Congolais sont désormais rivés vers le juge du contentieux électoral pour proclamation. Soulignant qu'avant réception de ces résultats provisoires, la Cour constitutionnelle a enregistré en journée la requête de contestation du candidat indépendant Uphrem Dave Mafoula qui est sorti troisième du scrutin avec 1,03%.