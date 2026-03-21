Congo-Brazzaville: Élection présidentielle - Dave Mafoula conteste les résultats provisoires

21 Mars 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le candidat indépendant à l'élection présidentielle des 12 et 15 mars, Uphrem Dave Mafoula, a saisi, le 20 mars à Brazzaville, la Cour constitutionnelle pour dénoncer les irrégularités dans le processus électoral l'ayant classé à la troisième place avec 1,03% des suffrage exprimés.

Dans sa requête déposée devant le juge constitutionnel, Uphrem Dave Mafoula a déploré une altération de la sincérité du scrutin présidentiel qu'il a jugé « grave ». En effet, arrivé en troisième position avec 1,03% des voix, très loin derrière le candidat de la majorité présidentielle, Denis Sassou N'Guesso, réélu avec 94,82%, selon des résultats provisoires, le candidat Uphrem Dave Mafoula conteste ce qui, d'après lui, a véritablement entaché l'élection présidentielle. « J'ai participé à cette élection pour que la seule véritable victoire soit celle des urnes. Mais nous avons vu qu'en réalité, la vérité n'a pas été révélée, au contraire, elle a été manipulée », a-t-il signifié.

Pour le président du parti Les Souverainistes, il était important de ne pas se « taire » pour défendre tous les Congolais et de procéder à cette démarche d'abord en citoyen et ensuite en tant que candidat. « Je pense que c'est un acte responsable et qu'il était nécessaire pour moi de mener cette démarche », a indiqué Uphrem Dave Mafoula.

Interrogée sur la suite des événements, il a affiché sa sérénité et reste confiant quant au travail des juges. « Je veux simplement croire à ce travail, à cette vérité qui sera dite après avoir regardé le dossier et puis défendu ce dossier-là », a-t-il répondu.

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