Congo-Brazzaville: Soutenance de thèse de doctorat en droit - Des félicitations pour Herman Boumakany

Herman Boumakany a soutenu avec succès sa thèse de doctorat en droit intitulée "L'émanation de l'État en droit des investissements" à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas, sous la direction du Pr Yves Nouvel.

Après une préparation rigoureuse et l'accompagnement structuré de son directeur de thèse, Herman Boumakany a soutenu le 19 mars, face au jury, les résultats sur la première recherche doctorale en France consacrée spécifiquement à la notion d'émanation de l'État.

Pour ce travail salué par le jury, il a obtenu les félicitations et l'autorisation de publication car il constitue, à ce jour, un sujet à la fois technique et structurant pour la compréhension contemporaine des rapports entre droit interne et droit international.

Cette thèse s'attache à analyser une notion à la croisée des ordres juridiques interne et international. En droit interne, l'émanation est appréhendée au regard de la personnalité juridique des entités, notamment à travers leur degré d'autonomie fonctionnelle et patrimoniale vis-à-vis de l'État. En droit international, elle est traditionnellement envisagée comme une composante indissociable de l'État souverain.

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Toutefois, l'implication croissante de ces entités dans les activités économiques internationales et leur capacité à agir de manière autonome conduisent à reconsidérer cette approche classique. Le travail met ainsi en lumière l'émergence d'acteurs hybrides, issus des ordres juridiques nationaux, qui participent désormais de manière significative à la vie juridique internationale, y compris dans des domaines historiquement réservés aux États et aux organisations internationales.

Désormais docteur en droit public, Herman Boumakany s'inscrit parmi les jeunes chercheurs prometteurs du laboratoire IHEJ, contribuant activement au renouvellement des réflexions en droit public et en droit des investissements.

Ce travail s'inscrit ainsi dans une réflexion plus large sur les mutations contemporaines du droit et les transformations de l'État dans l'ordre juridique international.