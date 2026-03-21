Afrique: Ligue des champions/Quarts de finale retour - Al Ahly-EST (20h00) - Des atouts solides en main...

Le but de l'aller, la bonne organisation défensive, le moral en hausse, la fragilité d'Al Ahly, le huis clos, l'EST a des cartes certaines en main ce soir. Il faudra se méfier tout de même.

Le but de l'aller n'est pas suffisant pour dire que l'EST a pris option sur les demi-finales, mais une chose est sûre, cette courte victoire a enfoncé la plaie d'un Ahly qui souffre depuis un bon moment. Il y a un certain ascendant psychologique indéniable que l'EST a acquis depuis l'aller, et ça se voit bien auprès des médias égyptiens et des réseaux sociaux des supporteurs d'Al Ahly.

Le club, censé être celui des gladiateurs et des stars, s'est transformé en un club à problèmes qui gère des vestiaires tendus et qui rentre dans la victimisation en dénonçant les agissements de la CAF. Thorup, l'entraîneur danois d'Al Ahly, est de plus en plus contesté, et sait bien que c'est sa dernière chance pour rester à la barre.

L'EST, qui s'est entraînée hier sur la pelouse du match, et qui s'est déplacée dans des conditions confortables, a des atouts solides en main. Il n'y a pas de raisons pour que Beaumelle et ses joueurs ne ramènent pas du Caire le billet de la qualification en demi-finales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Tout en étant sobre et attentif à une réaction d'orgueil d'un géant africain qui va défendre âprement ses chances jusqu'au bout. Beaumelle est de ces entraîneurs qui aiment prendre les choses avec relativité et qui aiment communiquer avec les joueurs.

Pas d'entraînements chargés, pas de pression supplémentaire sur le dos des joueurs, il a essayé de mettre au point la complémentarité entre les lignes et de travailler l'organisation défensive et le placement sur les balles arrêtées. Il compte sur la vitesse de ses joueurs, sur le but de l'aller qui va pousser Al Ahly à avancer et à laisser des espaces.

L'entraîneur français joue aussi gros, lui qui vient de débarquer et qui a une mission principale : remporter la ligue des champions. Le chemin commencera dès ce soir pour lui et ses joueurs.

L'efficacité avant tout

On ne s'attend pas à de gros changements par rapport à l'aller. Seule la participation de Jlassi va se décider à la dernière minute, même si le joueur se porte mieux et a des chances de former l'axe central avec Tougai. Le cas échéant, Ben Hmida glissera à sa place et Ben Ali remplacera ce dernier. Sinon, l'EST devrait jouer en bloc compact en essayant de fermer les issues et d'attendre pour provoquer des transitions rapides sur Diarra et Sasse.

Danho, puissant comme il est, va encore peser sur la défense d'Al Ahly pour libérer des espaces et pour finaliser les occasions. Le milieu du terrain Hadj Ali-Tka-Ogbelu sera conservé et aura sûrement la part du lion dans le travail avec les duels, la deuxième balle à gérer et la relance.

Et reste aussi Béchir Ben Saïd qui devra être vigilant et dans un grand jour pour faire la différence comme il l'a fait à Radès. Un match pas facile et pas gagné d'avance, l'EST comptera sur sa large expérience pour d'abord étouffer les manoeuvres d'un Ahly qui va se rebeller, et pour ensuite ramener le billet des demi-finales. C'est largement jouable vu la forme du moment.