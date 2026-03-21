Ile Maurice: Célébrations à la Sunni Razvi Society en présence de plusieurs personnalités

La fête de l'Eid-ul-Fitr, qui marque la fin du mois sacré du Ramadan, est célébrée avec ferveur ce samedi 21 mars à la Sunni Razvi Academy à Port-Louis, à l'occasion de la 42e édition annuelle de l'Eid Milan Party organisée par la Sunni Razvi Society International.

L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités du pays dans une atmosphère de convivialité et de partage. La cérémonie officielle s'est tenue en présence du président de la République, Dharambeer Gokhool, et du Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam. Plusieurs ministres, députés et autres personnalités publiques étaient également présents pour marquer cette célébration pour la communauté musulmane.

Comme près de deux milliards de musulmans à travers le monde, les fidèles mauriciens célèbrent aujourd'hui l'Eid-ul-Fitr, qui clôt un mois de jeûne, de prières et de réflexion spirituelle. Après 30 jours de privation durant le Ramadan, cette journée est synonyme de joie, de partage et de retrouvailles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La fête commence traditionnellement par la prière de l'Eid, accomplie tôt le matin dans les mosquées, avant de laisser place aux réunions familiales et aux célébrations. À Port-Louis, la Sunni Razvi Society perpétue cette tradition depuis plus de quarante ans à travers son Eid Milan Party, devenu un rendez-vous incontournable.