Ile Maurice: Célébrations à la Sunni Razvi Society en présence de plusieurs personnalités

21 Mars 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Sookrah

La fête de l'Eid-ul-Fitr, qui marque la fin du mois sacré du Ramadan, est célébrée avec ferveur ce samedi 21 mars à la Sunni Razvi Academy à Port-Louis, à l'occasion de la 42e édition annuelle de l'Eid Milan Party organisée par la Sunni Razvi Society International.

L'événement a rassemblé de nombreuses personnalités du pays dans une atmosphère de convivialité et de partage. La cérémonie officielle s'est tenue en présence du président de la République, Dharambeer Gokhool, et du Premier ministre, Dr Navin Ramgoolam. Plusieurs ministres, députés et autres personnalités publiques étaient également présents pour marquer cette célébration pour la communauté musulmane.

Comme près de deux milliards de musulmans à travers le monde, les fidèles mauriciens célèbrent aujourd'hui l'Eid-ul-Fitr, qui clôt un mois de jeûne, de prières et de réflexion spirituelle. Après 30 jours de privation durant le Ramadan, cette journée est synonyme de joie, de partage et de retrouvailles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La fête commence traditionnellement par la prière de l'Eid, accomplie tôt le matin dans les mosquées, avant de laisser place aux réunions familiales et aux célébrations. À Port-Louis, la Sunni Razvi Society perpétue cette tradition depuis plus de quarante ans à travers son Eid Milan Party, devenu un rendez-vous incontournable.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.