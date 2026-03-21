Congo-Kinshasa: La BCC sensibilise les élèves à la culture financière et à la gestion de l'argent à Kinshasa

Le gouverneur de la Banque Centrale du Congo (BCC), André Wameso, a sensibilisé jeudi 19 mars les jeunes de plusieurs écoles de Kinshasa à la culture financière et à la gestion de l'argent.

Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la 4e édition de la Semaine mondiale de l'argent, visant une immersion éducative au coeur de la culture financière.

A cette occasion, les portes de la BCC ont été ouvertes à la jeunesse, représentée par des élèves venus de différents établissements scolaires de la capitale. Ils ont bénéficié d'une visite guidée, suivie d'un échange pédagogique autour de l'argent et de la culture financière.

Selon le gouverneur de la BCC, cette visite fait partie des activités organisées à travers le monde pour sensibiliser les jeunes aux enjeux liés à la gestion de l'argent, sous le thème de cette année : « Parlons argent intelligemment ». André Wameso a assuré que la Banque Centrale du Congo veille à la stabilité de l'économie nationale.

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Il a expliqué qu'en sensibilisant les jeunes générations aux notions d'épargne avec un accent particulier sur la monnaie nationale, de gestion budgétaire et d'utilisation responsable des ressources financières, la BCC contribue à bâtir une économie plus résiliente, inclusive et tournée vers l'avenir.

« Une meilleure compréhension des mécanismes financiers contribue non seulement à responsabiliser les citoyens dès le plus jeune âge, mais aussi à renforcer la confiance dans la monnaie nationale et les institutions financières », a-t-il déclaré.

Au programme de cette journée figurait une immersion dans les différents services de la Banque, notamment à la Direction de la Trésorerie, où les élèves ont découvert les missions essentielles liées à la gestion de la monnaie fiduciaire.

La visite guidée s'est également arrêtée au stand de l'Hôtel des Monnaies, permettant aux élèves de mieux comprendre le rôle stratégique de la Banque Centrale du Congo dans la stabilité du système financier et monétaire du pays, tout en rapprochant l'institution du public.

A travers cette initiative, la BCC réaffirme son engagement en faveur de l'éducation financière, considérée comme un levier essentiel du développement économique et social. Dans un contexte où les enjeux économiques exigent des citoyens mieux informés et responsables, la promotion de la culture financière apparaît comme une priorité stratégique.

Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large visant à rapprocher l'institution du public, en particulier des jeunes, afin de susciter des vocations, de renforcer la transparence et d'ancrer durablement les bonnes pratiques financières au sein de la société congolaise.

En ouvrant ses portes à la jeunesse, la Banque Centrale du Congo envoie un message fort : comprendre l'argent, c'est déjà participer à l'avenir économique du pays.