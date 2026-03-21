Congo-Kinshasa: Environ 50 morts lors des attaques des ADF à Mambasa (Société civile)

Au moins cinquante personnes ont été tuées par des rebelles des ADF lors des récentes attaques menées notamment à Muchacha et Babesua, dans le territoire de Mambasa. Ces chiffres ont été publiés ce vendredi 20 mars 2026 par la coordination de la société civile de l'Ituri, qui appelle le gouvernement à faire de la situation sécuritaire et humanitaire de la province une priorité.

Du 9 au 15 mars, au moins 35 civils ont été tués à Muchacha par des éléments ADF, qui occupent encore ce site minier où ils exploitent de l'or. À Babesua, 15 autres personnes ont également été tuées, selon la société civile forces vives de l'Ituri.

À ces pertes en vies humaines s'ajoutent d'importants dégâts matériels, notamment des maisons incendiées et des biens pillés.

Selon cette structure citoyenne, des dizaines de villages situés le long de la route nationale 4, ainsi que dans les zones forestières environnantes, sont vidés de leurs habitants. Ces derniers errent vers Mambasa-Centre et Niania, après avoir abandonné leurs activités, notamment l'agriculture et l'exploitation artisanale de l'or. Dans ces conditions, les déplacés vivent dans une grande précarité.

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Le coordonnateur de la société civile appelle le Gouvernement congolais à accorder une attention particulière à la situation sécuritaire et humanitaire en Ituri, afin de restaurer l'autorité de l'État :

« Au Gouvernement de la RDC de faire une priorité la question sécuritaire de l'Ituri à l'instar du Nord et Sud-Kivu, qui remette en cause l'autorité de l'Etat, de mener une action coordonnée de grande envergure contre les ADF d'apporter sans plus tarder d'assistance holistique a la population sinistre de Mambasa.

La société civile exhorte également la population à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour faire face à ces groupes armés.