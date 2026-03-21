Madagascar: Atsimo Andrefana - Le nouveau chef de région prend ses fonctions

Une prise de fonctions discrète s'est tenue au bureau du chef de la région Atsimo Andrefana à Mitsinjo Toliara. Une cérémonie officielle de présentation est prévue ce samedi à la grande salle de la région.

Officielle et non officielle à la fois. Une cérémonie éclair de passation de service s'est déroulée au bureau du chef de la région Atsimo Andrefana à Mitsinjo Toliara hier dans l'après-midi. Une passation qui ne s'est tenue ni dans la salle de réunion, ni dans la grande salle de la région, normalement prévue pour la circonstance. Aussi, une dizaine de personnes seulement a-t-elle pu intégrer le bureau et assister à la cérémonie de passation de service entre le secrétaire général de la région Atsimo Andrefana, Tahiriniaina Ranandrolahy, et le nouveau chef de région, l'énarque Olivier Miandrisoa.

Des documents ont été signés et échangés, vite fait, entre les deux personnalités, en présence notamment du haut conseiller de la Refondation, Marcellin Zafitasondry, et du président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko.

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Aucun mot de la part du général de division Olivier Miandrisoa, ni de celui qui a assuré l'intérimaire des affaires courantes de la région depuis le 30 octobre 2025, où tous les gouverneurs de l'époque ont été remerciés. Sauf qu'il a été dit par l'une des autorités que la cérémonie de présentation « officielle » se tiendra ce jour, samedi 21 mars, à la grande salle de la région Atsimo Andrefana.

Renouveau

Un événement qui marquera l'installation officielle du nouveau chef de région, qui est nommé depuis dix-sept jours et, au passage, est originaire d'Atsimo Andrefana.

Des personnalités ont ainsi quitté rapidement le bureau de la région, car une autre cérémonie de mise en place officielle du parlementaire d'Ampanihy se tient ce jour au chef-lieu du district d'Ampanihy. Les invités à la passation de service avec le nouveau chef de région ont été conviés à un cocktail où les cartons d'invitation ont été demandés à l'entrée. Le chef de la région Atsimo Andrefana, nommé par intérim, a cette fois-ci prononcé quelques mots.

« La cérémonie d'aujourd'hui est une présentation officielle au personnel administratif, aux directeurs régionaux et chefs de service ainsi qu'aux responsables des collectivités. Demain (ndlr : ce jour), nous procéderons à une cérémonie officielle de présentation de ma personne à la population de Toliara », a-t-il expliqué.

Le général de division Olivier Miandrisoa a été nommé le 3 mars dernier et la passation de service a été attendue depuis des jours, mais deux fois repoussée, pour des raisons « d'ordre organisationnel », nous apprend-on. En tout cas, d'emblée, le nouveau chef de région a laissé entendre que la refondation passe par le respect des horaires de travail et la mise à l'écart de l'égoïsme politique, ethnique et religieux. « Je compte rehausser le rang de la région Atsimo Andrefana pour qu'elle ne soit plus à la traîne », a-t-il souligné.

Quatre noms ont circulé depuis le mois de novembre pour être prétendants à la tête de la région Atsimo Andrefana. Un ancien parlementaire, un fonctionnaire de l'université de Toliara, un opérateur économique et un formateur en entrepreneuriat, entre autres, ont fait des pieds et des mains pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux.