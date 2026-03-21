Madagascar: Mahajanga - Les vaccins contre la Mpox arrivent

21 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

La lutte contre le virus Mpox dans la région de Boeny se poursuit. L'arrivée des vaccins à Madagascar la semaine dernière marque une étape clé dans la lutte contre l'épidémie. Il constitue un levier essentiel pour freiner la propagation de la maladie.

La région Boeny vient de réceptionner neuf mille neuf cent soixante-cinq doses de vaccins. Le lancement officiel de la campagne de vaccination s'est déroulé à la maison carcérale de Marofoto le 14 mars dernier.

La cérémonie a été marquée par la vaccination du personnel de l'administration pénitentiaire et des détenus de la prison de Marofoto Mahajanga, ainsi que des volontaires.

Pour cette première étape, 167 détenus ont ainsi été immunisés lors de ce lancement officiel de la vaccination à Mahajanga. La prison de Marofoto étant classée site prioritaire en raison de la promiscuité avec 1 515 détenus.

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L'équipe de la direction régionale de la Santé publique Boeny, dirigée par le docteur Julio Ramilijaona Andriatiana, avec la délégation de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ainsi que le secrétaire général du ministère de la Santé publique, docteur Ephraim Stephanson Randrinambinina, et le directeur général de la médecine préventive, docteur Andrianina Désiré Rakotoarimino, ont assisté à cette activité à Marofoto.

Un vaccinodrome est aussi mis en place à l'intérieur de la maison d'arrêt. La priorité est destinée au personnel de santé et aux groupes à risque. Le vaccin est gratuit.

« La maison carcérale de Mahajanga a été choisie pour ce lancement, car le personnel et les détenus commencent à s'affaiblir. Le ministère a décidé de lancer la campagne de vaccination à Mahajanga, compte tenu de l'épicentre qui s'y trouve », a souligné le directeur général de la médecine préventive.

Lors de cette visite, l'OMS Madagascar a réaffirmé son engagement en donnant l'exemple. Le responsable national des urgences au sein de cette organisation, présent sur place, a également été vacciné.

Le vaccinodrome situé dans l'enceinte de la direction régionale de la Santé publique à Mahabibo a été inauguré officiellement jeudi dernier.

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