Cote d'Ivoire: Les 291 milliards du président Ouattara au coeur de la discorde de la filière Cacao

20 Mars 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par David Grandit

L'organisation interprofessionnelle du Cacao (OIA) s'est réunie mardi en soirée pour examiner l'exécution du paiement du stock résiduel à tous les agriculteurs qui détiennent le tixket de 2800 FCFA. A la rescousse de la crise que traverse la filière Cacao, le président ivoirien Alassane Ouattara remet les turbines en marche, alors que les crispations s'intensifient. Notre envoyé spécial Demba DIALLO a suivi l'affaire.

A l'issue de dix heures de travaux, Issiaka Diakité, président de l'OIA et les vice-présidents ont animé une conférence de presse. Face aux médias, le 3 è vice-président, Doua Obed Blone, a d'entrée mis les pieds dans le plat. Sur les 100.000 tonnes de cacao, subventionnées par le gouvernement, il reste entre 55 à 60.000 tonnes à enlever.

Mais avec précision, il soutient que c'est 56000 tonnes qui ne sont pas enlevées, c'est-à-dire qui sont encore dans les coopératives. Un chiffre qui est contesté par le Conseil Café -Cacao qui soutient que c'est 44000 tonnes de fèves de cacao qui restent à enlever. Or, c'est sur ce stock résiduel que les reçus de 2800 francs (prix initial du cacao 2025-2026) que les planteurs possédant le reçu doivent être payés.

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L'OIA a révélé à la presse qu'ils ont été reçus tour à tour à l'Assemblée nationale, à la Primature. Doua Obed Blone a aussi indiqué qu'ils (les agriculteurs )sollicitent le président de la République, Alassane Ouattara afin que tous les planteurs qui détiennent les reçus de 2800fcfa soient payés , «parce que l'État a subventionné 2800f sur le stock résiduel (stock à enlever)» rappelle Doua Obed Blone.

Photo: Le Président Issiaka Diakité et l'OIA sollicitent le chef de l'État pour le paiement du stock résiduel à 2800fcfa

Transcao et Sitapa contestés par l'OIA

Que se passe-t-il avec les sociétés Transcao et Sitapa avec le paiement du stock résiduel? L'OIA, précise que pendant l'inventaire des stocks résiduels, ces deux sociétés ne figuraient pas ; mais au moment du paiement, ces deux sociétés sont apparues avec des stocks résiduels . Leur présence signifie qu'ils doivent être payés, ce que l'OIA rejette parce ne figurant pas dans leurs fichiers.

Le paiement donc du stock résiduel est presqu'à l'arrêt . Cet arrêt est le justificatif de la sortie de l'OIA devant la presse parce que « l'État de Côte d'Ivoire a subventionné 2800 fcfa sur le stock résiduel» mais sans les deux sociétés citées ci-dessus, où un certain «Ali cheveux blancs» fait la pluie et le beau temps. Un intouchable peu commode ergotent nos interlocuteurs.

Le temps du COVID -19 ressuscite les vieux démons car, l'Etat avait décaissé 100.000.000. de FCFA pour soutenir les producteurs, le partage de cette somme avait donné lieu à des chaudes empoignades. La question refait surface encore une fois au moment du paiement du stock résiduel. Pour rappel, l'enveloppe estimée à 291 milliards de FCFA ont été décaissés par l'État de Côte d'ivoire pour payer tous les agriculteurs qui détiennent le reçu de 2800 fcfa. A quand les principaux protagonistes fumeront-ils le calumet de la paix avant l'escalade ? Les enjeux sont décisifs.

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