Sénégal: Monaco - Pocognoli considère Krépinn Diatta et Lamine Camara comme de vrais champions d'Afrique

La décision du Jury d'appel de la Confédération africaine de Football (CAF) fait toujours débat. Mais certains sont toujours formels : le Sénégal est champion d'Afrique 2025. Sébastien Pocognoli, entraineur de l'AS Monaco, considère ses deux Lions Krépin Diatta et Lamine Camara comme les vainqueurs du tournoi.

« Pour moi, ça reste mes champions d'Afrique. Je pense que Krépin et Lamine sont dans la même optique. Pour eux ce sont des champions. Tout ce qui est hors contexte, on ne peut pas le contrôler. Mais ça ne les a pas trop affectés donc peu importe l'issue, on pourra toujours discuter du pourquoi et du comment ça a été fait. Mais il fallait les jouer et les gagner ces matchs. On est très fiers de ce qu'ils ont accompli. Je pense qu'ils sont conscients qu'ils sont champions », a affirmé le coach belge ce samedi 21 mars 2026 en conférence de presse.