Madagascar: Le nombre de musulmans augmente

Antananarivo a vibré, hier, au rythme de l'Aïd el-Fitr. L'événement a reflété l'expansion de la religion islamique à Madagascar.

Les rues de plusieurs quartiers d'Antananarivo ont été envahies de fidèles musulmans, vêtus de leurs plus beaux habits, hier, à l'occasion de la célébration de la fin du ramadan. Ils sont de plus en plus nombreux à Madagascar, à en croire une déclaration du Fikambanan'ny Silamo malagasy (FSM), faite après la prière célébrant la fin du mois de ramadan. « La religion musulmane à Madagascar est en train de prendre un essor exceptionnel », a déclaré le Dr Ibrahim Djibril, conseiller spécial du président du Fikambanan'ny Silamo malagasy (FSM), Abousoary Said Arsène.

Pour l'occasion, un terrain à Ankatso a été aménagé en lieu de prière, s'ajoutant aux nombreux sites religieux déjà utilisés à Antananarivo à chaque Aïd el-Fitr, comme les mosquées aux 67 Ha, le terrain Maki à Andohatapenaka, les mosquées à Ambatonakanga, à Ambalavao-Isotry ou encore à Ivato. D'après la FSM, environ 30 000 personnes ont rejoint cette religion au cours des cinq dernières années. « Entre l'année dernière et cette année, nous avons dépassé toutes nos espérances et nos prévisions », poursuit la source.

Saillate, une jeune femme qui fréquentait l'église catholique auparavant, est devenue musulmane il y a deux ans. « On ne peut pas dire que j'ai changé de religion, car toute personne naît musulmane. C'est l'éducation et l'encadrement familial qui nous orientent souvent vers le christianisme ou une autre religion. Pour moi, c'est un retour à la véritable foi, qui consiste à adorer Allah seul », témoigne-t-elle.

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Engouement

La plupart des nouveaux convertis proviendrait de la religion chrétienne, surtout de confession catholique, mais aussi de milieux orthodoxes, adventistes et Témoins de Jéhovah. Cet engouement pour l'islam viendrait du fait que Madagascar soit un pays de forte tradition religieuse, selon la FSM. « Beaucoup de ces chrétiens constatent que le Coran évoque l'ensemble des prophètes et messagers, ainsi que l'unicité de Dieu. Ils savent très bien que, pour être musulmans aujourd'hui, il faut reconnaître Moïse (...) et Jésus », explique le Dr Ibrahim Djibril.

Selon les données du Pew Research Center -- un centre de recherche américain qui fournit des statistiques et des informations sociales -- pour 2021, 85,3 % de la population est chrétienne et 3% musulmane, d'après le rapport international sur la liberté religieuse publié par le Département d'État des États-Unis. Toutefois, les dirigeants musulmans et certains chercheurs locaux estiment que les musulmans représentent entre 15 et 25 % de la population. « Le plus important, c'est de croire en Dieu. L'ennemi du musulman n'est pas son frère chrétien ou son frère juif**,** mais le terroriste », insiste le Dr Ibrahim Djibril.