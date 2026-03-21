Madagascar: Basketball - Des incidents graves ternissent le Smatchin

Les quarts de finale du tournoi « Smatchin Ao Tsara » ont été marqués par des incidents extra-sportifs. Une dizaine de victimes a été recensée, selon la Team Smatchin.

Entre bousculades, malaises et surcharge du public, l'ambiance des quarts de finale de la douzième édition du tournoi «Smatchin Ao Tsara» a rapidement dépassé le cadre sportif, vendredi, au Palais des sports de Mahamasina.

Alors que les rencontres attiraient une foule immense, des incidents ont éclaté dans les tribunes. De simples bousculades ont dégénéré en échauffourées entre groupes de spectateurs rivaux, provoquant quelques blessures légères, dont deux personnes ont été blessées à la tête à la suite d'une chute.

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La situation s'est compliquée avec la chaleur étouffante et le manque d'oxygène dans une salle surchargée. Plusieurs jeunes, notamment des adolescentes et des adolescents, ont été victimes de malaises, certains allant jusqu'à perdre connaissance. L'évacuation des victimes s'est révélée difficile en raison de l'absence de passages dégagés, conséquence directe de la forte affluence. Dépassées par l'ampleur des événements, les forces de l'ordre présentes sur place, en nombre insuffisant, n'ont pas pu contenir tous les débordements. Des jets de bouteilles, parfois remplies d'urine, ont également été signalés, accentuant le chaos dans les gradins.

Des mesures renforcées pour la suite

Au total, douze blessés ont été pris en charge par les services ambulanciers. Toutefois, Lucas Ramarozaka, responsable de la Team Smatchin, évoque six cas directement pris en charge par son organisation et transportés à l'hôpital.

Alors que les onze éditions précédentes avaient été saluées pour leur organisation impeccable, la douzième édition révèle les limites de l'événement face à l'engouement massif des jeunes spectateurs.

Face à cette situation préoccupante, les organisateurs désignent la circulation de faux billets comme principale cause de la surcharge. « Nous avons mis en vente les billets très tôt vendredi matin. Malheureusement, des personnes malintentionnées ont falsifié des tickets, entraînant un afflux excessif de spectateurs », explique Lucas Ramarozaka.

Pour éviter que ces incidents ne se reproduisent lors des demi-finales et de la finale, des dispositions strictes ont été annoncées. « Désormais, tout acheteur devra entrer immédiatement dans l'enceinte pour limiter les fraudes. Le nombre de tickets sera également strictement limité à la capacité d'accueil du Palais des sports, soit un maximum de 5 000 places », précise-t-il.

Du côté des spectateurs, les témoignages illustrent la tension vécue. Une amie d'une victime, souhaitant garder l'anonymat, raconte: « Mon amie s'est évanouie à cause du manque d'oxygène et de la chaleur. Elle a été rapidement secourue. La Team Smatchin nous a proposé de l'emmener à l'hôpital, mais une fois à l'extérieur, elle s'est sentie mieux et a refusé. »

Malgré ces incidents, les organisateurs se veulent rassurants et promettent un encadrement renforcé pour garantir la sécurité du public lors des prochaines rencontres, à commencer par les demi-finales prévues ce jour.