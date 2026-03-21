Madagascar: Allemagne - La coopération commerciale à renforcer

L'ambassadeur Oliver Knoerich souligne le grand potentiel des relations économiques entre Madagascar et l'Allemagne. Il invite ainsi le secteur privé malgache à conquérir le marché allemand.

Énorme. C'est ainsi qu'Oliver Knoerich, ambassadeur allemand, qualifie le potentiel de la coopération économique entre l'Allemagne et Madagascar. Un potentiel qui n'attend qu'à être exploité, à l'entendre durant une rencontre avec la presse, jeudi, à Ambodiraotra.

Afin de conquérir le marché allemand, le diplomate suggère aux acteurs malgaches de capitaliser sur les atouts de la Grande Île. « Le potentiel pour une coopération économique et commerciale entre Madagascar et l'Allemagne est énorme. Il faut miser encore davantage sur les atouts de Madagascar. J'ai l'impression, parfois, que les atouts et le potentiel de Madagascar ne sont pas très bien reconnus dans le monde», déclare-t-il.

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La rencontre avec la presse de jeudi a été organisée dans le but de faire un état des lieux de la coopération entre Madagascar et l'Allemagne. Selon les chiffres communiqués par l'ambassadeur Oliver Knoerich, en 2024, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays s'élevait à 230 millions d'euros. À s'en tenir à ses explications, il y a encore beaucoup de marge pour faire bien mieux. Il souligne, entre autres, les atouts de la Grande Île dans l'exportation des produits agricoles et des matières premières.

Climat des affaires

Oliver Knoerich rappelle, par ailleurs, que l'Allemagne est membre de l'Union européenne (UE). Aussi, en vertu de l'accord économique entre la Grande Île et l'organisation continentale, les exportations malgaches vers l'Allemagne bénéficient du régime zéro droit de douane et zéro restriction quantitative. Le diplomate ajoute que son ambassade est prête à appuyer le secteur privé malgache pour plus de visibilité en Allemagne, par la participation à des salons ou des foires, ou bien à faciliter l'entrée en relation entre des entreprises malgaches et allemandes.

« Nous essayons toujours de travailler davantage avec le secteur privé, puisque je suis convaincu que seul le secteur privé peut soutenir le développement durable du pays et non pas à travers l'aide extérieure», affirme l'ambassadeur allemand. Il indique également que les démarches pour booster le partenariat économique entre son pays et Madagascar peuvent aussi se faire dans le sens inverse. Des secteurs comme l'agriculture, le secteur minier ou encore l'énergie renouvelable, ainsi que le tourisme peuvent intéresser les investisseurs allemands, selon Oliver Knoerich.

Le diplomate déplore, par exemple, le fait que, en moyenne, seulement près de huit mille touristes allemands choisissent la destination Madagascar, chaque année. « Il y a plusieurs possibilités d'investissements directs dans plusieurs secteurs à Madagascar », soutient-il. Toutefois, il ajoute que « pour cela, il est très important que le climat des affaires offre des conditions favorables à des investissements. Ce qui implique investir dans les infrastructures, dans la bonne gouvernance, dans la protection des investissements et de l'État de droit [entre autres] ».