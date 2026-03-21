Madagascar: Barea - Behaja Randriamalala renforce le groupe

Une seule nouvelle recrue. Un jeune nouveau, trois joueurs locaux et vingt anciens cadres forment la sélection en vue des deux matchs amicaux à Antalya, en Turquie, fin mars. Le sélectionneur franco-portugais Corentin da Silva Martins a quasiment gardé la même sélection que lors des derniers matchs qualificatifs à la Coupe du monde, des matchs amicaux à Orléans en juin ainsi que de celui disputé en Turquie en décembre.

Madagascar jouera deux matchs amicaux durant la fenêtre Fifa d'une semaine. Les Barea affronteront, le samedi 28 mars, les Faucons blancs du Kirghizistan. Les hommes du coach Corentin rencontreront par la suite les Nzalang Nacional équato-guinéens le mardi 31 mars. Le sélectionneur a fait appel au jeune milieu de 19 ans, ancien joueur du Jet Kintana puis de Fosa Juniors FC, qui évolue depuis fin janvier au club tunisien de l'Union sportive monastirienne. Il y est engagé pour un contrat de quatre ans, c'est-à-dire jusqu'en 2029.

À ossature d'expatriés

Ce club est actuellement classé au cinquième rang de la Ligue 1 Pro tunisienne.

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Le coach franco-portugais a préféré ne pas changer une équipe qui gagne et a plutôt sollicité des joueurs en pleine forme et ayant des matchs dans les jambes, ceux ayant déjà formé son ancien groupe.

Le technicien a convoqué cette fois trois joueurs locaux, en l'occurrence le gardien de but de l'Elgeco Plus, Michel « Toldo » Ramandimbisoa, et deux défenseurs du Disciples FC, Bono Rabearivelo et Radoniaina Rabemanantsoa, ancien latéral droit de l'AS Fanalamanga. Vingt et un des joueurs appelés sont tous des expatriés ayant déjà joué des matchs officiels avec le sélectionneur, pour ne citer que le portier titulaire Geordan Dupire, les défenseurs Sandro Tremoulet, Eshan Kari, Mathieu Acapandié ou encore Andy Pelmard.

Au milieu, il y a entre autres Marco Ilaimaharitra, Clément Couturier, Rayan Raveloson et Johan N'Zi. Et dans le compartiment des attaquants, on peut citer Tommy Yva, El Hadary Raheriniaina, Warren Caddy et Bryan Adinany. Le regroupement débutera le 23 mars à Antalya, en Turquie.