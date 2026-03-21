Madagascar: Antananarivo - L'approvisionnement en carburant revient à la normale

21 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les files interminables de consommateurs d'essence disparaissent peu à peu des stations-service. L'approvisionnement en Supercarburant 95 reprend progressivement. Ce carburant était disponible dans plusieurs stations, hier. « Nous n'avons pas eu besoin de faire la queue pour nous approvisionner », s'est réjoui Judh, conducteur de moto à Sabotsy Namehana.

La situation n'est toutefois pas encore complètement rétablie. Certaines stations-service ne disposaient ni de gasoil ni d'essence, hier après-midi. « La situation tend à se résorber », rassure Cydolain Raveloson, directeur général de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH). Il rappelle que le navire transportant la cargaison est arrivé à Toamasina le 17 mars, et que l'acheminement du carburant vers Antananarivo a débuté jeudi. « La livraison aux stations-service ne commence qu'une fois le carburant arrivé au dépôt », précise-t-il.

Retard

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Cette semaine, une perturbation de l'approvisionnement en essence a été observée à Antananarivo et Toamasina. Plusieurs stations étaient en rupture, tandis que d'autres ont vu se former de longues files d'attente. Cette situation fait suite au retard de l'arrivée du navire transportant la provision mensuelle de produits pétroliers de Madagascar. L'OMH a expliqué que cela était dû à un retard dans le chargement de la cargaison.

Cette cargaison contenait 64 000 tonnes de produits pétroliers. Dans un communiqué publié le 17 mars, le Groupement pétrolier de Madagascar (GPM) a indiqué que ces « volumes importants permettront la continuité de l'approvisionnement sur l'ensemble du pays ». Beaucoup craignent que ce problème ne se reproduise le mois prochain.

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