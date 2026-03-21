Madagascar: Force de proposition - La société civile en quête de crédibilité

21 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Heritiana Rabesetra

Le Comité national d'observation des élections (KMF/CNOE) tient à clarifier sa position face au désordre observé au sein de la société civile. « Les acteurs qui s'engagent à travers des consultations et des concertations citoyennes en vue de la refondation ne représentent pas nécessairement l'ensemble de la société civile. De même, toutes les organisations ne sont pas habilitées à intégrer le bureau permanent de la Commission électorale nationale indépendante », a-t-il déclaré dans un communiqué.

À travers cette mise au point, le KMF/CNOE entend rappeler les règles du jeu devant régir les organisations de la société civile, dans un contexte national jugé particulièrement sensible. Des signes de rivalités entre organisations commencent en effet à réapparaître, au gré des circonstances.

Les tensions internes sont notamment illustrées par le mécontentement de certaines organisations qui envisageaient de proposer des candidats à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), mais qui ont été écartées de la liste des candidats et des électeurs à l'issue de la réunion préparatoire tenue mercredi.

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Pour éviter la répétition de telles situations, l'organisation Accès Zon'olombelona préconise la mise en place d'une structure chargée de coordonner l'ensemble des acteurs de la société civile. « Une prise de responsabilité s'impose tant au niveau de la société civile que des institutions de tutelle», a déclaré son président national, Charles Randriarimanana. Selon lui, ces rivalités internes affaiblissent la crédibilité de la société civile, au point que ses interpellations peinent désormais à être entendues par leurs destinataires.

De son côté, le Conseil de concertation des organisations de la société civile (CCOC) adopte une lecture plus nuancée de la situation. « Chacun est libre de s'exprimer, d'autant plus que la société civile est plurielle et intervient à différents niveaux», a affirmé son secrétaire général, Hony Radert, au téléphone.

Dans la perspective de la participation de la société civile aux concertations nationales, le CCOC s'emploie à fédérer les différentes organisations autour d'un objectif commun.

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