Madagascar: Global Money Week - Oser parler d'argent

21 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Itamara Otton

Si vitale, et pourtant si éludée, la question de l'argent demeure un sujet que même les plus âgés peinent à appréhender. Durant cinq jours de conférences et d'activités pendant le Global Money Week, la thématique « L'argent, osons en parler » a été abordée en long et en large.

L'Université d'Antananarivo a accueilli plusieurs milliers de jeunes. La plupart voulant se familiariser avec cet outil tellement présent dans la vie quotidienne, mais que peu savent utiliser à bon escient.

« Pour moi, c'était l'occasion de connaître un peu plus les façons de gérer l'argent. Les événements comme cela aident à se préparer à la gestion financière une fois entré dans le monde du travail, surtout lorsqu'on est encore étudiante. Je trouve cela dommage que cela ne s'apprenne pas à l'école», indiquait Patricia, 22 ans, étudiante en sociologie.

Les banques et les assurances ont également répondu présent à l'événement monétique de l'année. Pour le ministère de l'Économie et des Finances, les questions relatives à l'argent sont vitales pour les jeunes. « Ce n'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école et pourtant, les jeunes doivent se familiariser avec la gestion de leur argent, et ce dès leur plus jeune âge.

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Comme cela, ils pourront contribuer au développement économique du pays. C'est pour cela que nous nous investissons dans la sensibilisation à travers les écoles », a indiqué Tojo Hasina Fanomezana Rakotosalama, directeur des opérations financières au sein du ministère de l'Économie et des finances. Cette semaine aura ainsi été cruciale pour les jeunes voulant se familiariser avec la gestion financière et l'entrepreneuriat.

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