Madagascar: Les agents forestiers demandent des renforts

21 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Les agents forestiers appellent à la participation de tous dans la protection de la forêt. « La protection des forêts est une responsabilité partagée, nécessitant l'implication de chaque citoyen à travers des gestes simples: éviter les feux de brousse, respecter la réglementation et participer activement aux actions de reboisement », selon le communiqué de presse, dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la forêt, qui se tient ce 21 mars.

Les agents forestiers sont insuffisants à Madagascar. Ce sous-effectif rend vulnérable la protection forestière. Si la norme est d'un agent forestier pour 2 000 ha, à Madagascar, un agent forestier s'occupe de 40 000 ha de superficie. On ne s'étonne pas si les couvertures forestières à Madagascar diminuent d'année en année. Cette dégradation forestière peut entraîner des conséquences graves, comme la perte des terres fertiles, la baisse de la production agricole et les difficultés d'accès à l'eau.

Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a réaffirmé sa priorité de renforcer les ressources humaines, leurs capacités techniques et les moyens matériels des agents forestiers. Il a rappelé également que la réussite des politiques forestières repose sur une mobilisation collective.

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