Madagascar: Basketball 5X5 - Smatchin - L'Essca atteint le dernier carré

Le quart de finale masculin du tournoi « Smatchin Ao Tsara » a offert un spectacle intense, aussi bien sur le parquet que dans les tribunes. Dans une salle archicomble, la chaleur était suffocante. Malgré ces conditions éprouvantes, les deux équipes ont livré une bataille engagée. Les basketteurs de l'Essca, champions du tournoi en titre, se sont imposés sur le score de 59-53 au Palais des sports de Mahamasina.

Dès l'entame de la rencontre, l'Imgam surprend en ouvrant le score, 4-0. L'Essca réagit rapidement grâce à O'Neal et prend progressivement le dessus. Plus appliqués dans la finition, les champions en titre virent en tête à la fin du premier quart-temps, 17-11. Le deuxième quart-temps est plus équilibré. L'Imgam revient dans la course et prend même brièvement l'avantage, profitant notamment des fautes adverses. Mais l'Essca reste solide et regagne les vestiaires avec une courte avance (28-25).

Au retour des vestiaires, l'Essca change de rythme. Le troisième quart-temps est à sens unique. Plus agressifs en défense et efficaces en attaque, les joueurs creusent rapidement l'écart. Ando, particulièrement inspiré, enchaîne les paniers et fait parler son adresse, notamment derrière l'arc.

Un sursaut tardif de l'IMGAM

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Avec deux tirs primés et une présence dominante au rebond, il permet à son équipe de prendre le large, 57-35. Auteur de 16 points, il termine meilleur marqueur et MVP de la rencontre.

Mené de plus de vingt points, l'Imgam refuse pourtant d'abdiquer. Dans le dernier quart- temps, les joueurs retrouvent de l'énergie et infligent un impressionnant 15-2 en sept minutes.

Plus agressifs, ils profitent également des fautes d'équipe de l'Essca pour réduire l'écart. Le score se resserre dangereusement, mais le temps manque aux joueurs de l'Imgam pour espérer un retournement complet. En plus, ils ont raté beaucoup de lancers francs, au moins une vingtaine qui aurait pu changer la donne. L'Essca gère les dernières secondes et s'impose finalement 59-53.

En fin de match, le coach de l'Imgam, Ndranto Rakotonanahary, pointe les manques de son équipe: « Mes joueurs ont manqué de maturité. La gestion du troisième quart-temps a été difficile et catastrophique, car nous avons raté beaucoup de lancers. Le retour a été trop tardif et nous avons manqué de temps. »

De son côté, Jimmy Razafindrakoto, entraîneur de l'Essca, retient l'essentiel : « Le match a été très physique. Nous avons creusé l'écart au troisième quart-temps. Leur comeback nous a mis en difficulté, mais l'avance était suffisante. »

Tenant du titre, l'Essca poursuit ainsi son parcours et se rapproche un peu plus d'une nouvelle finale, après avoir été sérieusement bousculée par une valeureuse formation de l'Imgam. Par ailleurs, dans la chaleur étouffante qui régnait dans l'enceinte du Palais des Sports, les services ambulanciers ont pris en charge douze jeunes spectateurs victimes de malaises.