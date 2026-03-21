Madagascar: Basket 3X3 - She leads the game - Trois cents femmes sous les projecteurs

Émancipation par le sport. L'école et club de basketball Amazons Ballers, sous l'égide de la ligue d'Analamanga, organise la première édition du tournoi de basketball féminin 3x3 baptisé « She Leads the Game », dans le cadre de la promotion du basketball féminin. La compétition se tiendra dimanche au gymnase de Mahamasina. Quatre terrains y seront installés.

Trois cents joueuses représentant quatre-vingts équipes de quatre chacune sont engagées. Six catégories des jeunes U10, U12, U14, U16, U18, les vétérans et super-vétérans ainsi que inter-entreprises seront concernées. Les licenciées sont autorisées à participer. L'événement vise à promouvoir l'égalité des chances dans le sport.

Créé en 2022, le club Amazons Ballers compte une cinquantaine de licenciées dans les catégories du mini-basket aux U18 et encadrées par six coaches. Après cette édition inaugurale, l'événement sera désormais organisé à fréquence annuelle, tous les mois de mars, dans le cadre de la célébration du mois de la femme.