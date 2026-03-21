Madagascar: Garcons - U-Magis surclasse Eneam

Solide et appliqué, l'U-Magis, vice-champion 2025 du tournoi de basketball inter- universitaires et instituts, a dominé l'Eneam sur le score de 82-54 hier au Palais des sports de Mahamasina, en quart de finale du tournoi Smatchin Ao Tsara. Une victoire nette construite progressivement.

Le duel a démarré sur un rythme équilibré, chaque équipe se rendant coup pour coup durant les premières minutes. L'Eneam a pris un léger avantage (9-7), avant que l'U-Magis ne renverse la tendance en fin de premier quart-temps pour mener 16-13. Portés par un public acquis à leur cause dans une salle comble, les joueurs de l'U-Magis ont ensuite haussé le ton.

Dans le deuxième quart-temps, l'écart se creuse. Grâce notamment à Trezeguet, auteur de 9 points avant la pause, et un dunk spectaculaire de Clerio, l'U-Magis impose son rythme. En face, l'Eneam peine à convertir ses lancers francs malgré les fautes adverses. À la mi-temps, le score est sans appel : 43-24.

Au retour des vestiaires, l'U-Magis confirme sa supériorité. Malgré un léger passage à vide, les leaders creusent davantage l'écart pour atteindre +22 au troisième quart-temps (60-35). L'Eneam, malgré les 13 points de Fallitiana, ne parvient pas à inverser la tendance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le dernier acte tourne à la démonstration. Avec une avance dépassant les 25 points, l'U- Magis gère tranquillement la fin de match pour s'imposer largement 82-54. Une qualification méritée pour les demi-finales.