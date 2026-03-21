Madagascar: The Voice France - Samuela séduit le jury

Une voix, une émotion, et un moment décisif: Samuela a brillamment marqué son passage sur la scène de The Voice France, diffusée sur TF1. La jeune artiste malgache a réussi un exploit remarquable en séduisant les quatre coachs dès les auditions à l'aveugle, confirmant ainsi l'étendue de son talent sur une scène internationale.

Connue du public malgache pour avoir remporté le concours « La Voix d'Or» en 2017 sur la chaîne Viva, Samuela franchit aujourd'hui une nouvelle étape dans sa carrière. Sa participation à cette compétition de renom témoigne de son évolution artistique et de sa volonté de porter haut les couleurs de Madagascar à l'étranger.

Lors de son audition, la chanteuse a interprété le titre « What Was I Made For» de Billie Eilish. Une prestation qui a immédiatement conquis les coachs Florent Pagny, Lara Fabian, Tayc et Amel Bent, tous séduits par la qualité et la singularité de sa voix. Ce moment fort, marqué par le retournement unanime des quatre juges, illustre l'impact de sa performance.

À travers ce parcours, Samuela s'impose déjà comme une figure montante de la scène musicale, suscitant fierté et enthousiasme auprès des Malgaches. Son aventure dans The Voice France ne fait que commencer, mais elle incarne d'ores et déjà une belle promesse pour la suite.