Madagascar: The Voice France - Samuela séduit le jury

21 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Cassie Ramiandrasoa

Une voix, une émotion, et un moment décisif: Samuela a brillamment marqué son passage sur la scène de The Voice France, diffusée sur TF1. La jeune artiste malgache a réussi un exploit remarquable en séduisant les quatre coachs dès les auditions à l'aveugle, confirmant ainsi l'étendue de son talent sur une scène internationale.

Connue du public malgache pour avoir remporté le concours « La Voix d'Or» en 2017 sur la chaîne Viva, Samuela franchit aujourd'hui une nouvelle étape dans sa carrière. Sa participation à cette compétition de renom témoigne de son évolution artistique et de sa volonté de porter haut les couleurs de Madagascar à l'étranger.

Lors de son audition, la chanteuse a interprété le titre « What Was I Made For» de Billie Eilish. Une prestation qui a immédiatement conquis les coachs Florent Pagny, Lara Fabian, Tayc et Amel Bent, tous séduits par la qualité et la singularité de sa voix. Ce moment fort, marqué par le retournement unanime des quatre juges, illustre l'impact de sa performance.

À travers ce parcours, Samuela s'impose déjà comme une figure montante de la scène musicale, suscitant fierté et enthousiasme auprès des Malgaches. Son aventure dans The Voice France ne fait que commencer, mais elle incarne d'ores et déjà une belle promesse pour la suite.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.