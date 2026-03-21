Madagascar: Projet TAFA - Chouppiii s'impose avec éclat

Chouppiii, sacrée première lauréate du projet Tafa, impose une vision artistique forte. Elle porte haut les couleurs de Madagascar à travers son talent.

Sous les projecteurs du projet Tafa (Festival des Talents), organisé à l'université d'Antananarivo, une artiste s'est particulièrement démarquée : Chouppiii, de son vrai nom Andoniaina Tahiry Herizo Koloina Andrianomanana. À travers une oeuvre puissante et singulière, elle a remporté le Prix du Jury, consacrant ainsi un parcours où se rencontrent exigence académique et sensibilité artistique.

Titulaire d'un Master 2 en Gestion, Marketing et Commerce International, Chouppiii incarne une polyvalence assumée. Photographe, auteure et consultante en identité visuelle, elle met son expertise au service d'une démarche artistique profondément ancrée dans l'exploration de l'identité et de la résilience humaine. Son oeuvre primée, « Héritage et Noblesse sous la même lumière », illustre parfaitement cette quête : révéler la force intérieure et la dignité à travers l'image.

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Le projet Tafa, porté par la Faculté EGS et l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), bénéficie du soutien de l'Ambassade de France à Madagascar et de Humanity & Inclusion, en partenariat avec les ministères de tutelle (Mesupres, METFP, MJS) ainsi que le Groupe Axian. Dans ce cadre exigeant, la distinction obtenue par Chouppiii souligne la pertinence et la maturité de sa démarche artistique.

Tournant

Son travail dépasse déjà les frontières nationales. Certaines de ses oeuvres, comme « Zaza Gasy », ont été nommées pour l'Expo Metro à Hong Kong et à Rome, tandis que « L'Homme Peintre » a intégré la collection privée de Pierrot Men. Par ailleurs, son talent a été reconnu par des plateformes et galeries internationales telles que 1x.com, Photocrowd et Fine Art America.

Fidèle à une esthétique épurée et expressive, l'artiste privilégie des choix techniques au service de l'émotion : noir et blanc profond ou style High Key, chaque détail vise à capter l'essence de ses modèles. Ses inspirations s'ancrent dans l'histoire et les traditions de Madagascar, révélant ce lien subtil entre passé et présent, et offrant un hommage à la fois intime et universel.

Ce Prix du Jury marque un tournant décisif dans son parcours. Soutenue par des professionnels comme Meddy Men et relayée par plusieurs médias nationaux - Times261, L'Echo du Sud, L'Express de Madagascar, Newsmada, Les Nouvelles et Midi Madagasikara - ainsi que par les magazines No Comment et Mozaïk, Chouppiii voit aujourd'hui son travail bénéficier d'une visibilité internationale grâce à des plateformes comme MSN News et All Africa. Une reconnaissance qui renforce son identité artistique et son engagement à valoriser la jeunesse malgache.

Tournée vers l'avenir, l'artiste prépare déjà ses prochaines étapes à l'international. Après Hong Kong et Rome dans le cadre de l'Expo Metro (2025-2026), elle prévoit une exposition majeure à Madrid en juin 2026. Parallèlement, elle ambitionne de poursuivre sa mission de consultante en identité visuelle, accompagnant d'autres structures vers une expression artistique à fort impact.