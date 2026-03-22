Congo-Kinshasa: Un nouveau rapport vient confirmer la hausse incontrôlée de la masse salariale dans la fonction publique

Selon le document publié vendredi 20 mars par le Centre de recherche en finances publiques et développement local, les dépenses pour rémunérer les fonctionnaires congolais sont passées de 2,75 milliards de dollars en 2021 à 4,58 millards en 2025, soit une hausse de l'ordre de 40% en cinq ans seulement.

C'est un poste de dépense qui pèse de plus en plus lourd dans les finances publiques en RDC. Alors qu'au mois de janvier déjà, le Fonds monétaire international (FMI) s'inquiétait du poids représenté par la masse salariale des fonctionnaires dans le déséquilibre budgétaire de l'État, un nouveau rapport publié vendredi 20 mars vient confirmer cette tendance.

Selon le Centre de recherche en finances publiques et développement local (CREFDL), les dépenses pour rémunérer les agents publics congolais ont en effet fortement augmenté ces dernières années : de 2,75 milliards de dollars en 2021, elles sont passées à 4,58 millards en 2025, soit une hausse de l'ordre de 40% en cinq ans seulement. Et alors que le gouvernement avait prévu d'y consacrer la somme d'environ 16 milliards de dollars sur la période, il en a finalement dépensé près de 18 milliards...

Manque de transparence

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Rapportées aux recettes, ces sommes pèsent lourd puisqu'elles représentent plus de 43% des ressources internes de l'État, un ratio qui se trouve au-dessus du seuil généralement jugé soutenable pour les finances publiques et qui confirme les inquiétudes du FMI.

Alors que le dérapage ne semble toujours pas enrayé - pour 2026, les dépenses de rémunération des fonctionnaires sont aujourd'hui estimées à 5,4 milliards de dollars -, le CREFDL relève par ailleurs un manque de transparence dans la justification de ces dépassements dans les rapports budgétaires.

Face à cette situation, un nouvel audit du fichier de la paie a été annoncé par le président congolais Félix Tshisekedi. Même si, dans son rapport, le CREFDL rappelle aussi que ceux qui ont déjà été diligentés n'ont pas été suivis d'effets...