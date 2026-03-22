Zimbabwe: Le pays met un coup de frein brutal à ses exportations de minerais au détriment de la Chine

21 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Clea Broadhurst

Le pays a décidé de suspendre les ventes de matières premières brutes, notamment le lithium, stratégique pour les batteries. La mesure est d'autant plus marquante qu'elle s'applique immédiatement, y compris aux minerais déjà en transit, et qu'elle accélère un calendrier initialement prévu pour 2027. Une mesure qui vise à mieux contrôler le secteur et à développer une industrie locale, mais qui place surtout la Chine en première ligne.

Officiellement, il s'agit de lutter contre les pratiques illégales et les pertes de revenus, mais surtout de forcer une transformation locale des ressources, notamment dans le raffinage et les batteries. Harare veut capter davantage de valeur sur son sol.

Une décision qui ne cible pas un pays en particulier. Pourtant, dans les faits, c'est bien la Chine qui se retrouve en première ligne.

Pékin, principal investisseur du secteur minier zimbabwéen

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Depuis plusieurs années, Pékin est devenu le principal investisseur et acheteur dans le secteur minier zimbabwéen, en particulier dans le lithium, métal clé pour les batteries électriques. L'essentiel de la production est exporté vers la Chine pour y être transformé.

Résultat : les entreprises chinoises sont les plus exposées à ce changement de règles, qui remet en cause un modèle fondé sur l'export brut. Pékin a rapidement réagi, appelant à plus de vigilance et au respect strict des lois locales.

Ce tournant illustre une tendance plus large : de plus en plus de pays producteurs cherchent à reprendre le contrôle sur leurs ressources et à capter davantage de valeur sur place. Pour la Chine, cela signifie s'adapter - en investissant davantage dans la transformation locale pour sécuriser ses approvisionnements.

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