Kenya: Le pays envisage de rapatrier ses 500 000 ressortissants installés dans les pays du Golfe

21 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Gaëlle Laleix

En vue de l'opération qui s'annonce titanesque, le ministère kenyan des Affaires étrangères a demandé au Parlement le déblocage d'une enveloppe de 400 millions de shillings, jeudi 19 mars. L'opposition s'inquiète, elle, de son coût potentiellement exorbitant.

Au Kenya, le ministère des Affaires étrangères a demandé jeudi 19 mars au Parlement le déblocage d'une enveloppe de 400 millions de shillings - l'équivalent de plus de 2 millions et demi d'euros - en vue de rapatrier les ressortissants kenyans coincés dans les pays du Golfe et en Iran à cause de la guerre qui secoue le Moyen-Orient. Tel est par exemple le cas de Wafula qui filme les bombardements auxquels il assiste impuissant depuis sa maison au Qatar avant de poster ses vidéos sur les réseaux sociaux.

Au total, le nombre de Kenyans à se trouver dans le même cas que lui est estimé à près d'un demi million par Nairobi qui fait de l'export de main d'oeuvre au Moyen-Orient un axe de sa politique depuis plusieurs années. Nombre de ressortissants du pays sont ainsi partis y travailler comme chauffeurs, ouvriers ou domestiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Résultat : leur rapatriement s'apparente aujourd'hui à une tâche titanesque, souligne la numéro trois du ministère des Affaires étrangères. « Nous avons actuellement 15 ressortissants, dont cinq enfants, que nous essayons de rapatrier d'Iran. Ils voyagent par la route et essaient de rejoindre un aéroport en Turquie pour voler jusqu'au Kenya », illustre Helen Gichuhi.

« Il faut avoir conscience de nos limites ! »

Si elle s'annonce colossale, l'opération risque aussi d'avoir un coût exorbitant, ce qui ne manque d'ailleurs pas d'inquiéter l'opposition. « On n'a tout simplement pas l'argent pour faire cela : même les États-Unis n'ont pas rapatrié leurs ressortissants, ils l'ont dit publiquement. Alors s'ils n'en ont pas les moyens, comment le Kenya les aurait-il ? Il faut avoir conscience de nos limites ! », s'emporte par exemple le député Yussuf Hassan Abdi.

« Bien sûr, en raison de leur nombre et de leurs conditions de voyage, [le rapatriement de nos compatriotes] a un coût élevé, c'est pourquoi nous avons établi des critères de priorité : d'abord les enfants, leurs familles et les personnes malades », reprend de son côté Helen Gichuhi qui compte en partie sur Kenya Airways pour permettre ces retours. Au début du mois, la compagnie nationale kenyane a en effet annoncé la mise en place de plusieurs vols à destination de Dubai dans cet objectif.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.