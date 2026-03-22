Congo-Kinshasa: Selon l'institut Ebuteli, «la pratique du pouvoir a fragilisé l'équilibre institutionnel»

21 Mars 2026
Radio France Internationale
Par Paulina Zidi

En République démocratique du Congo, le débat sur une éventuelle révision de la Constitution s'est invité dans la vie politique à un peu plus de deux ans de la prochaine échéance électorale. Mais « si ce débat détournait l'attention d'un enjeu plus fondamental : l'application effective des règles existantes ? » C'est la question que pose l'Institut Ebuteli dans sa dernière parution.

Dans cette note de l'institut Ebuteli intitulée « Vingt ans de Constitution en RDC : comment la pratique du pouvoir a fragilisé l'équilibre institutionnel », l'institut de recherche congolais estime que « les fragilités observées tiennent moins au texte qu'à la pratique du pouvoir qui en a redessiné les lignes de force ».

Dans ce rapport, Ebuteli avance des chiffres marquants : entre mars 2021 et décembre 2025, 458 moyens de contrôle et d'information ont été déposés auprès du Parlement, mais seuls 22 d'entre eux ont effectivement été examinés par les élus. « La cause est d'abord politique », estiment les auteurs de cette étude.

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En effet, selon eux, les majorités parlementaire et présidentielle se confondent et : « Le Parlement tend alors à fonctionner plus comme une chambre de soutien que comme un contre-pouvoir effectif. » Une pratique qui renforce le rôle du président de la République au détriment du gouvernement, contribuant, selon la note, à une présidentialisation de fait du régime.

Ebuteli évoque d'autres sujets d'attention : comme l'indépendance judiciaire mise à l'épreuve ou encore une décentralisation qui serait peu appliquée. Résultats pour l'institut : le problème ne se trouve pas dans les textes mais dans leur mise en pratique.

Fort de ce constat, il fait des recommandations, notamment de « prioriser l'application des règles existantes » avant « d'envisager des réformes constitutionnelles ».

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