Afrique du Sud: L'ANC dément toute «influence extérieure» sur les processus électoraux

En Afrique du Sud, l'ANC, le parti au pouvoir, rejette les conclusions de l'enquête Propaganda Machine, menée par un réseau de journalistes, dont RFI, regroupés par Forbidden Stories. Les auteurs de cette enquête affirment sur la base de documents internes que la « compagnie » Africa Politology, un groupe de consultants en communication et influence russe créé par Evgueni Prigojine et repris par les services russes après sa mort, a soutenu l'ANC, au cours des deux derniers scrutins nationaux. L'enquête s'appuie notamment sur une série de documents internes à Africa Politology.

L'ANC dément et nie toute « influence extérieure » sur les processus électoraux en Afrique du Sud. Son communiqué diffusé vendredi 20 mars, dans la soirée, est catégorique : « Il n'y a eu aucun financement étranger, direct ou indirect, d'aucune campagne électorale de l'ANC ». Le parti affirme également qu'« il n'y a eu aucune collaboration ou interaction avec un quelconque service de renseignement étranger », et qu'« aucune influence extérieure, qu'elle soit financière, stratégique ou politique », n'a affecté ses processus internes ou ses résultats électoraux.

Selon le parti au pouvoir en Afrique du Sud, les conclusions de l'enquête de Forbidden Stories sont donc « entièrement infondées et dénuées de preuves ». À l'appui de ses affirmations, le consortium d'enquête Propaganda Machine a diffusé une série de documents issus d'une fuite interne à l'agence d'influence russe Africa Politology.

Ces documents attestent de liens entre le secrétaire général de l'ANC, Fikile Mbalula, et les services de renseignement de la Fédération de Russie, notamment des « rendez-vous » et d'un « plan de travail » d'influence en Afrique du Sud et en Namibie durant l'année 2024. Mais l'ANC parle de « prétendues divulgations » et dénonce « une campagne (...) de désinformation visant à saper la crédibilité du mouvement ».

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