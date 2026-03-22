L'acteur américain Chuck Norris, icône des arts martiaux et du cinéma d'action, s'est éteint vendredi à l'âge de 86 ans. À Bangui, capitale de la République centrafricaine, de nombreux admirateurs se souviennent de ce héros des écrans, reconnu pour son charisme.

Chuck Norris n'était pas seulement un ancien champion du monde de karaté. Il était une véritable légende du petit et du grand écran, ayant marqué le cinéma et la télévision américaine des années 80 aux années 2000. Dans ses rôles emblématiques, il incarnait le courage, l'intégrité et la justice, devenant un modèle pour des millions de fans à travers le monde.

Dans une petite salle de projection baptisée « salle Carreaux » au PK-12, un film de Chuck Norris est projeté. La salle plonge dans la nostalgie. Parmi les spectateurs, Taylor Seregaza, grand admirateur de l'acteur américain, ne cache pas son émotion.

« C'est mon acteur préféré. Ses films m'ont bercé dans les années 1980 et 1990. À son époque, il n'y avait pas les montages grossiers et les effets spéciaux massifs. Ces actions et combats étaient naturels, physiques et crédibles. J'aime tous ses films notamment Porté disparu et L'Homme du président. »

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« Chuck Norris est un grand acteur »

Dans la salle, Adriel semble plongé dans ses propres souvenirs. « Chuck Norris est un grand acteur. Son engagement dans les arts martiaux donnait à chacun de ses combats une authenticité que peu d'acteurs pouvaient égaler. Dans ses films, il a su incarner des personnages à la fois moralement solides et physiquement redoutables. C'est un des meilleurs acteurs. »

Chaque scène semble raviver un fragment de vie. Maxime, lui, ne quitte pas l'écran des yeux. « Son film Delta Force est un vrai régal pour moi. Des Américains ont été pris en otage dans un avion, mais son équipe est venue les libérer. Chuck Norris a vraiment marqué ma génération. » Malgré cette disparition, une certitude demeure dans cette salle : les films de Chuck Norris traverseront des générations.

En Ouganda, une source d'inspiration pour les films d'action populaires

En Ouganda, les films avec Chuck Norris ont marqué les amateurs de muscle et de coups de poings. Isac Nabwana, le directeur des studios Wakaliwood, qui produit des films d'action populaires avec peu de moyens, considère que Chuck Norris a été une « source majeure » d'inspiration.

« Dans les années 80, nous avons commencé à avoir des salles pour regarder les films dans nos villages en Ouganda. Il est devenu très célèbre quand il a commencé à être sur les affiches, particulièrement La fureur du dragon avec Bruce Lee ou l'Homme du président - il tenait une arme impressionnante sur l'affiche. Même si vous n'entriez pas dans la salle, vous pouviez le voir depuis l'extérieur sur l'affiche. Ça l'a rendu très célèbre.Toutes les stars que nous admirions étaient des acteurs de films d'action. C'est ça les films que nous regardions. C'est comme ça qu'il est devenu l'une des plus grandes stars en Ouganda. Nous aimions l'action. »

« Il a été une source majeure d'inspiration pour nous qui tournons. Dans le film que je dois lancer bientôt, un film qui s'appelle Mangé vivant en Ouganda, eh bien, je faisais apparaître son nom. Dans une scène, des villageois voient un homme blanc et ils pensent que c'est Chuck Norris. Je rêvais de le rencontrer un jour, tellement il m'a inspiré, je suis en deuil, et je dédie Mangé vivant en Ouganda à Chuck Norris. »