Afrique: Ligue des champions CAF - Le tenant du titre, le Pyramids FC prend la porte après sa défaite en quart contre l'AS FAR

Champion en titre, le Pyramids FC a été éliminé en quarts de finale de Ligue des champions CAF après sa défaite (1-2, 1-1 à l'aller) face à l'AS FAR Rabat au stade du 30 juin au Caire ce samedi. Les Marocains joueront en demi-finale le vainqueur de la confrontation entre la RS Berkane et Al Hilal.

L'AS FAR Rabat tient sa revanche. Dans un remake du quart de finale de Ligue des champions CAF de la saison dernière, les Militaires, qui avaient été éliminés par les Égyptiens du Pyramids FC (4-1 à l'aller, 2-0 au retour), se sont vengés et rejoignent le dernier carré.

Mieux organisés et efficaces dans les deux surfaces, les hommes d'Alexandre Santos ont fait la différence grâce à des réalisations de l'attaquant Reda Slim et de leur capitaine Mohamed Rabie Hrimat. Les Héritiers des Pharaons ont réduit en score en deuxième période par l'intermédiaire de Fiston Mayele.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'AS FAR a ouvert la marque très tôt dans la rencontre, dès la 8e minute de jeu. Sur un ballon en profondeur vers Youssef El Fahli, le numéro 7 marocain a décalé vers Reda Slim dans la surface. Le ballon, contré, est tout de même revenu dans les pieds de l'attaquant sur le côté droit qui a directement frappé sans contrôle, pour tromper d'un tir puissant le portier égyptien Ahmed El-Shenawy qui n'a rien pu faire (0-1).

Quelques minutes plus tard, le Pyramids FC a failli égaliser sur un coup franc vicieux frappé par Mohamed Chibi mais le portier Ahmed Reda Tagnaouti a sauvé les siens d'une superbe parade (13e). Les Héritiers des Pharaons ont même cru obtenir un pénalty par la suite après une main dans la surface de Rabie Hrimat mais l'arbitre, à l'aide du VAR, a estimé que le geste n'était pas volontaire et collé au corps (37e).

En seconde période, le capitaine Mohamed Rabie Hrimat a doublé la mise de la tête sur corner (24e, 0-2). La réduction de l'écart est intervenue un peu après l'heure de jeu grâce à Fiston Mayele d'un geste acrobatique à la réception d'un ballon à la suite d'un coup-franc (62e, 1-2).

Le Pyramids FC a poussé durant le second acte mais ce sont bien les Marocains de l'AS FAR Rabat qui rejoignent le dernier carré et affronteront soit le RS Berkane soit Al Hilal.