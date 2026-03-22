Bénin: Présidentielle - Romuald Wadagni, candidat du parti au pouvoir, présente son projet de société

À une semaine du lancement officiel de la campagne présidentielle, Romuald Wadagni, 49 ans, candidat de la majorité au pouvoir et dauphin désigné du président Patrice Talon, a dévoilé samedi à Cotonou son projet de société. Devant un parterre de personnalités et de militants acquis à sa cause, il a promis : réduire la pauvreté, impulser le développement des six départements du pays, ouvrir des perspectives à la jeunesse, et garantir la démocratie ainsi que les libertés individuelles.

Le Palais des Congrès de Cotonou et ses abords affichaient complet ce samedi. Le bleu et le blanc, couleurs du candidat, avaient envahi les lieux, portraits de Romuald Wadagni et de sa colistière Mariam Talata à l'appui. Sur scène, Romuald Wadagni se présente debout, sans notes ni prompteur, dans un exercice solitaire et maîtrisé, quelque part entre une conférence et un meeting politique.

Il ouvre sur le bilan économique de la décennie Talon : malgré les crises, le Bénin a maintenu un taux de croissance supérieur à 7 %. Un socle solide, selon lui, pour désormais redistribuer les fruits de cette richesse.

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Son premier défi affiché : la lutte contre l'extrême pauvreté. Sa proposition phare pour y répondre : il va diviser le territoire en six pôles de développement, axés sur l'agriculture, l'industrie, l'innovation et le tourisme, avec un suivi régulier à chaque conseil des ministres.

Prise en charge des patients dès leur arrivée à l'hôpital

Lorsqu'il aborde la jeunesse, les jeunes militants applaudissent. Mais c'est une autre annonce qui emballe toute la salle : plus question de laisser mourir un patient faute de soins immédiats. Romuald Wadagni veut que chaque malade soit pris en charge à son arrivée, sans attendre les formalités et le paiement des frais de prise en charge. « On soigne d'abord, on discute après. Chaque seconde compte. »

Sur la gouvernance, il affirme son engagement à respecter les institutions et à garantir les libertés individuelles : « Nous sommes dans une phase de stabilisation. Ce que nous avons mal fait, ensemble dans le dialogue, nous allons le rectifier. »

Le 12 avril prochain, jour du scrutin, Romuald Wadagni et sa colistière Mariam Talata n'affronteront qu'un seul duo adverse : celui des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE), formation d'opposition modérée. Le principal parti d'opposition, Les Démocrates, sera quant à lui absent de la compétition, son candidat ayant été écarté par la Commission électorale nationale autonome (Cena).