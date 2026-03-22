Sénégal: Certaines distractions peuvent détourner les parents de leurs obligations spirituelles et familiales, avertit Serigne Babacar Sy Mansour

Tivaouane — Le Khalife général des tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a mis les parents en garde contre les distractions susceptibles de les détourner leurs obligations spirituelles et familiales.

À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Fitr, Serigne Papa Mactar Kébé a délivré à la communauté musulmane de Tivaouane un message du guide religieux.

Serigne Babacar Sy Mansour exhorte ses coreligionnaires à faire de la famille, de la prière et l'apprentissage des enfants aux valeurs morales leurs priorités.

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Il a rappelé un enseignement prophétique selon lequel chaque parent exerce envers ses enfants les responsabilités d'un berger vis-à-vis de son troupeau.

Bien éduquer les enfants est un acte de foi, d'après Serigne Babacar Sy Mansour.

Il a mis en garde les parents contre les distractions et l'usage abusif des réseaux sociaux, qui, selon lui, peuvent détourner les jeunes et les adultes de leurs obligations spirituelles et familiales.

"Le ramadan est un moment de purification du coeur et de renforcement des bonnes habitudes", leur enseigne-t-il.

À Tivaouane, la prière de la Korité a été dirigée par Serigne Cheikh Tidiane Sy Dabakh, à la mosquée de Khalkhouss, en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de Thiès (ouest), Saer Ndao.

Il a demandé au khalife général des tidjanes de prier pour le succès de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance du Sénégal, le 4 avril prochain, à Thiès, sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.