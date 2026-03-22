Sénégal: Championnats du monde en Salle - Saly Sarr médaillée de bronze au triple saut

La spécialiste du triple saut, Saly Sarr, a décroché, samedi, la médaille d'argent des Championnats du monde d'athlétisme en salle 2026, disputés à Kujawy-Pomorze, en Pologne.

Saly Sarr a terminé avec un saut de 14 mètres 70 derrière la championne du monde en titre, la Cubaine Leyanis Pérez Hernández (14m 95) et la Colombienne Leyanis Perez Hernandez (14m 86).

Saly Sarr a battu son propre record (14mètres 55) de 15 centimètres, après avoir égalé son record personnel au meeting d'athlétisme de Moscou (Russie), début février.

En novembre 2025, l'athlète sénégalaise avait remporté la médaille d'or du triple saut féminin avec un bond de 14,52 mètres, lors des sixièmes Jeux de la solidarité islamique à Riyad, en Arabie Saoudite.

Saly Sarr avait terminé sixième de la finale du triple saut aux Championnats du monde d'athlétisme en septembre 2025. Elle est également championne d'Afrique 2024 à Douala (Cameroun).

Aux Jeux olympiques (JO) Paris 2024, elle n'a pas réussi à se qualifier en finale.

L'Association nationale de la presse sportive (ANPS) l'a désignée meilleur sportif de l'année 2025.