Sénégal: Louga - Une autorité administrative appelle à consolider la 'paix' et la 'cohésion sociale'

Louga — Papa Leïty Mar, l'adjoint de la gouverneure de Louga (nord) chargé des questions de développement de la région, a encouragé les Lougatois, samedi, à préserver davantage la "paix", la "stabilité" et la "cohésion sociale".

Il a fait ce plaidoyer à la suite de l'imam de la Grande Mosquée de Louga, dont il a salué "le brillant sermon", un prêche consacré à ces thèmes.

"C'est seulement dans la paix, la stabilité et la cohésion sociale que nous pourrons construire ce pays", a dit M. Mar, rendant grâce à Dieu d'avoir permis aux musulmans d'observer le jeûne.