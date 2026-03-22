Sénégal: Korité 2026 - Un déploiement massif de la SONAGED pour garantir la propreté nationale

À l'occasion de la célébration de la Korité 2026, la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED S.A) a déployé un dispositif exceptionnel à l'échelle nationale afin d'assurer la propreté des lieux de culte et des espaces publics. Au total, 3 295 agents sont mobilisés à travers les 14 régions du Sénégal, couvrant 644 sites de prière devenus, le temps d'une journée, des zones de forte production de déchets.

Fidèle à sa mission de service public, l'entreprise a mis en oeuvre un plan d'action ambitieux visant à garantir un environnement sain avant, pendant et après la fête de l'Aïd el-Fitr. Les opérations ciblent en priorité les mosquées, les espaces de prière en plein air ainsi que les zones à forte affluence commerciale.

Dans la capitale, le dispositif est particulièrement renforcé avec la prise en charge de 147 grandes artères, plus de 160 kilomètres de voirie nettoyés et désensablés, ainsi que le déploiement de plus de 200 bennes à ordures ménagères. Près de 200 circuits de collecte sont également assurés, appuyés par 150 bacs à déchets et des tricycles pour les zones difficiles d'accès.

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Venu superviser les opérations samedi 21 mars, le Directeur général de la SONAGED S.A, Khalifa Ababacar Sarr, a salué l'engagement des équipes sur le terrain. « Nous avons passé en revue tout le travail réalisé sur l'ensemble du territoire national. C'est un effort colossal mené par des collaborateurs mobilisés comme un seul homme. Avec 3 295 agents déployés sur 644 lieux de culte, nous avons tous les moyens nécessaires pour remettre à niveau les espaces fréquentés par les fidèles », a-t-il déclaré.

Il a également exprimé sa reconnaissance aux autorités étatiques et appelé à un renforcement des partenariats avec les collectivités territoriales. « Nos premiers partenaires que sont les maires sont interpellés pour renforcer les conventions avec la SONAGED, afin de bâtir un modèle économique bénéfique pour tous », a-t-il ajouté.

La SONAGED invite enfin les populations à adopter des comportements responsables en respectant les consignes de propreté. Ce dispositif spécial s'inscrit dans la vision de l'entreprise pour un Sénégal « Zéro Déchet », où chaque grand événement constitue une opportunité de démontrer l'efficacité du modèle de gestion intégrée des déchets.