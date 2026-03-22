Tunisie: SOS Villages d'Enfants Tunisie vise 12 000 enfants bénéficiaires

21 Mars 2026
La Presse (Tunis)

L'Association SOS Villages d'Enfants Tunisie ambitionne de porter à 12 000 le nombre d'enfants pris en charge au cours des prochaines années, a annoncé samedi son président, Mohamed Mkadiche. Cette initiative vise à renforcer l'accompagnement des enfants sans soutien familial à travers une prise en charge globale, incluant un appui matériel et éducatif.

S'exprimant sur les ondes de la radio nationale, le responsable a insisté sur la transparence dans la gestion des dons, affirmant que leur distribution s'effectue sous la supervision de l'État afin de garantir leur acheminement aux bénéficiaires.

Il a, dans ce cadre, appelé les citoyens à intensifier leurs contributions pour soutenir les actions de l'association et renforcer ses programmes sociaux, notamment via sa plateforme en ligne.

De son côté, Rami Ben Salah, directeur du village d'enfants SOS de Gammarth, a indiqué que les dons des citoyens connaissent une progression annuelle, qu'ils soient effectués sous forme de zakat ou à travers le parrainage d'enfants. Il a souligné que l'objectif est de consolider la présence de l'association et d'élargir son champ d'action à l'échelle nationale.

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Par ailleurs, le directeur du village SOS d'El Mahrès a précisé que l'association ambitionne d'étendre ses activités à l'ensemble du sud tunisien, après s'être implantée dans plusieurs régions, notamment à Djerba, Sidi Bouzid, Medenine et Kasserine.

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