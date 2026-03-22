Tunisie: FNAH - Vers une augmentation des subventions pour les familles à faibles revenus

21 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat envisage l'augmentation du montant des subventions allouées aux bénéficiaires du Fonds national d'amélioration de l'Habitat (FNAH), parmi les personnes à faible revenus et les familles nécessiteuses, et ce, dans la limite du budget disponible.

Le département de l'Équipement a rappelé, en réponse à une question écrite avancée par le député Sami Rais, que cette subvention a été revue à la hausse, en 2016, passant de 2000 dinars, à 5000 dinars, ce qui représente une hausse de 150%, et ce, en vertu du décret n 1125 amendant et complétant le décret 534 de 2007 fixant les conditions d'octroi de subventions du FNAH.

Il a souligné, ainsi, que cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle social de l'État, estimant, toutefois, que cette augmentation reste « insuffisante » en raison de la hausse continue des prix des matériaux de construction et de la main-d'oeuvre dans le secteur.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.