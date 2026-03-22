Tunisie: FNAH - Vers une augmentation des subventions pour les familles à faibles revenus

Le ministère de l'Équipement et de l'Habitat envisage l'augmentation du montant des subventions allouées aux bénéficiaires du Fonds national d'amélioration de l'Habitat (FNAH), parmi les personnes à faible revenus et les familles nécessiteuses, et ce, dans la limite du budget disponible.

Le département de l'Équipement a rappelé, en réponse à une question écrite avancée par le député Sami Rais, que cette subvention a été revue à la hausse, en 2016, passant de 2000 dinars, à 5000 dinars, ce qui représente une hausse de 150%, et ce, en vertu du décret n 1125 amendant et complétant le décret 534 de 2007 fixant les conditions d'octroi de subventions du FNAH.

Il a souligné, ainsi, que cette mesure s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle social de l'État, estimant, toutefois, que cette augmentation reste « insuffisante » en raison de la hausse continue des prix des matériaux de construction et de la main-d'oeuvre dans le secteur.