Afrique: Al Ahly et l'Espérance de Tunis dos à dos (2-2), match toujours en cours

21 Mars 2026
La Presse (Tunis)

Le quart de finale retour de la Ligue des champions CAF entre Al Ahly et Espérance Sportive de Tunis se poursuit sur un score de parité (2-2), alors que la rencontre n'est pas encore terminée au stade international du Caire.

Les locaux avaient ouvert le score dès la 10e minute par Mahmoud Hassan Trezeguet, avant que l'Espérance ne revienne dans le match grâce à Florian Danho (68e). Les Tunisiens ont ensuite pris l'avantage par Mohamed Amine Tougai, auteur du deuxième but, mais Hamza Jelassi a marqué un but contre son camps, ramenant les deux équipes à égalité (2-2).

Dans un match désormais totalement relancé, l'issue reste indécise, les deux formations étant toujours en course pour une qualification en demi-finale.

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